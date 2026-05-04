Revista de imprensa. 900 milhões do PTRR "reciclados" e mudanças nas cantinas escolares

O Público avança esta segunda-feira que as cantinas escolares vão mudar para atrair mais alunos. O jornal explica que a Direção-Geral da Saúde atualiza regras para tornar as cantinas mais pelativas e competitivas face à comida de fora.Em entrevista a este diário, o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, garante que "dos 22 mil milhões do PTRR, só 900 milhões são reciclados” e diz que a oposição não fez críticas à substância do PTRR, tendo apenas criticado a forma. “É muito gratificante verificar que não há uma única crítica a nenhuma medida”, afirma.No Jornal de Notícias o destaque vai para as famílias que perederam casas nos fogos de 2017 e que ainda esperam apoios, estando a ponderar avançar para tribunal. Segundo este jornal, que cita contas do MAAVIM-Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões, há cerca de 20 famílias na Região Centro que ainda aguardam para ver reconstruídas casas de primeira habitação que arderam nos fogos de outubro de 2017. O Correio da Manhã destaca que o "Rei dos Frangos" lucra quase 40 milhões com o Benfica. "José António dos Santos vai vender a sua participação na SAD encarnada por 45,2 milhões. Isto depois de, ao longo de nove anos, ter adquirido as ações de três antigos acionistas de referência, gastando entre 7,1 e 8,3 milhões", diz.No Diário de Notícias o destaque vai para a sinistralidade rodoviária: Aumento de 40% de mortes na estrada. Tecnologia e fiscalização para acabar com “sentimento de impunidade”..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 4 de maio.O Negócios avança que o Fisco é obrigado a devolver IVA da reabilitação cobrado a mais. "Uma decisão inédita da arbitragem anulou uma liquidação adicional do Fisco, que, na sequência de uma inspeção, aplicou 23% de IVA a uma empreitada de reabilitação urbana apesar de inicialmente ter dito à empresa que podia beneficiar da taxa de 6%. Uma informação vinculativa não vincula só o contribuinte, mas também a AT", lê-se.100 dias depois da depressão Kristin, o Expresso traz a cronologia de um comboio de tempestades que destruiu o centro do país (e não só).