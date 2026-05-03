Leia aqui o DN desta segunda-feira, 4 de maio

A sinistralidade rodoviária faz manchete do DN deste dia:Aumento de 40% de mortes na estrada obriga a apostar na tecnologia e em mais fiscalização De janeiro a abril deste ano, Portugal teve mais acidentes, mortes e feridos graves do que no período homólogo de 2025. O que levou o Executivo a reativar a Brigada de Trânsito da GNR, estudar mudanças no Código da Estrada e usar tecnologia para detetar e punir rapidamente infratores. Nunca houve tantos carros a circular.Já na foto principal, o conflito no Médio Oriente e a tensão atlântica:Trump mantém impasse no Irão e abre frente de batalha com NATOAinda se sublinha, no DN Brasil:Pagar com Pix via MBWay em Portugal é nova aposta da PagBrasil Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: