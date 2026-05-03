Portugal tem 55% das mortes rodoviárias a ocorrerem em zonas urbanas, muito acima da média europeia.
Portugal tem 55% das mortes rodoviárias a ocorrerem em zonas urbanas, muito acima da média europeia. FOTO: Reinaldo Rodrigues
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Aumento de 40% de mortes na estrada. Tecnologia e fiscalização para acabar com “sentimento de impunidade”

De janeiro a abril Portugal teve mais acidentes, mortes e feridos graves do que em 2025. O que levou o Executivo a reativar a Brigada de Trânsito da GNR, estudar mudanças no Código da Estrada e usar tecnologia para detetar e punir rapidamente infratores.
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