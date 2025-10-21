Revista de imprensa. 65 autarcas e gestores condenados por lesarem o Estado em milhões

Um ano após a morte de Odair Moniz e na véspera do aranque do julgamento do agente da PSP, o Público faz esta terça-feira, 21 de outubro, uma cronologia dessa noite e diz que os vídeos mostram que o punhal aparece 27 minutos após ter sido dado o tiro.Neste jornal destaque ainda para o problema da falta de professores, "que afeta alunos e inquieta pais".No Jornal de Notícias o destaque é para as dezenas de autarcas e gestores condenados por lesarem o Estado em milhões de euros. E explica que, desde 2019, o Tribunal de Contas puniu 65 decisores públicos por infrações no exercício de cargos.Acerca do caso Odair Moniz, escreve que os moradores do bairro do Zambujal desesperam por justiça.No Correio da Manhã a manchete é sobre o relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) sobre a tragédia do elevador da Glória, que conclui que este não tinha condições para circular. Um assunto que está em desatque em toda a imprensa generalista, bem como o ataque a José Manuel Anes, alegadamente pela filha, já detida.No Diário de Notícias, além do relatório sobre o ascensor da Glória, destaque para este ataque ao antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo .Leia aqui o DN desta terça-feira, 21 de outubro.O Negócios diz que a ANA está aberta à venda dos terrenos da Portela para reduzir custo do novo aeroporto e traz uma entrevista a Pedro Machado, membro do Conselho de Supervisão do BCE, para quem a venda do Novo Banco ao BPCE foi “rentável” e “virtuosa”.