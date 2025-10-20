José Manuel Anes alvo de tentativa de homicídio em casa. Suspeito já está identificado

O antigo presidente do OSCOT entrou em estado grave no hospital de São José após ter sido vítima de uma tentativa de homicídio na sua casa na manhã desta segunda-feira (dia 20).Fonte da PSP, confirmou ao DN, que José Manuel Anes foi vítima de "várias facadas". Fonte próxima que está a acompanhar a situação adiantou que o diagnóstico é ainda de "quadro reservado por causa de um hematoma cerebral".Entretanto, as autoridades já identificaram um suspeito do ataque que se encontra em parte incerta.A PSP comunicou à Polícia Judiciária a situação, estando os inspetores da PJ a tentar localizar o suspeito.José Manuel Anes é professor universitário e um dos mais conhecidos criminalistas nacionais. Também é autor de várias obras sobre esoterismo e espiritualidade sendo, também, um conhecido maçom, tendo sido grã-mestre da Grande Loja Regular de Portugal.Licenciado em Química (FCL) e Doutorado em Antropologia Social (FCSH/UNL), é membro de diversos organismos ligados à segurança e criminalidade.É diretor, desde a fundação, da revista Segurança e Defesa, e depois de deixar a liderança do OSCOT assumiu o cargo de presidente do Conselho Consultivo.Foi um dos responsáveis pelo surgimento do grupo de cidadãos Movimento de Apoio do Almirante, Gouveia e Melo, à Presidência, mas no início do ano demarcou-se do mesmo e decidiu que ia mesmo pedir a sua extinção.José Manuel Anes tem 81 anos.O OSCOT divulgou um comunicado onde confirmava o ataque a José Manuel Anes, frisando que "acompanha a situação" e endereçando "votos de rápida recuperação" ao seu antigo presidente e fundador. (em atualização).Segurança: Novo observatório "emana de grupo de reflexão do PSD" - José Manuel Anes