Leia aqui o DN desta terça-feira, 21 de outubro

Relatório preliminar aponta falsas tarefas de manutenção e inspeção no Elevador da Glória. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 21 de outubro.“Há evidências de que tarefas de manutenção registadas como cumpridas nem sempre correspondem às tarefas efetivamente realizadas”, escreve o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) no relatório preliminar sobre o descarrilamento que provocou a morte de 16 pessoas. Documento revela desconformidades na utilização do cabo, mas refere que ainda não é possível afirmar se são ou não relevantes para o acidente. GPIAAF defende que Carris deve manter ascensores da cidade parados até ser feita uma nova reavaliação.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.No destaque fotográfico, Nuno Vieira de Almeida e Rita Blanco voltam ao melodrama OUTROS TEMAS:- Caos no aeroporto. Ryanair pede reforços na fronteira e intervenção do Governo- José Manuel Anes atacado em casa. Filha é suspeita- “Há divergências”. CDU contesta votos em Lisboa e recorre para o TC - Isabel Ferreira: “Acima do preconceito estiveram pessoas esclarecidas” - Ucrânia. “O lugar de Putin é em Haia”. Europa contra cimeira com Trump em Budapeste - Marc Engelhardt: “Quando a Cortina de Ferro caiu, achei que a propaganda era coisa do passado. Agora está de volta” - Nick Woltemade. O gigante alemão que “é como um Messi com dois metros de altura”