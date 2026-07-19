"Passo maior que a perna", critica antigo presidente do Júri Nacional de Exames. Notas em falta entregues

O secretário-geral do PS considerou hoje urgente que primeiro-ministro e Governo se reúnam com o Conselho de Reitores e defendeu que, perante "a atual instabilidade", deverá ponderar-se um prolongamento do prazo de candidatura ao Ensino Superior.Em declarações à agência Lusa, José Luís Carneiro também defendeu – e igualmente por razões de segurança - um eventual adiamento “por um ou dois dias” da realização da segunda fase dos exames nacionais.No plano político, José Luís Carneiro considerou essencial que se encontre rapidamente uma saída para “o atual quadro de instabilidade e de imprevisibilidade” em consequência dos problemas registados no processo dos exames nacionais.“Neste momento, há ainda um quadro de grande imprevisibilidade e de instabilidade em relação aos termos em que os alunos conhecem as notas que se encontram suspensas, quanto ao pedido de revisão de provas e em relação ao processo de candidatura ao ensino superior”, apontou o líder socialista.Face a esta conjuntura, José Luís Carneiro considerou que o Governo e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, devem reunir-se com urgência com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, “tendo em vista garantir uma boa articulação entre as classificações atribuídas e o prazo das respetivas inscrições nas instituições do ensino superior”.