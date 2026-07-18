Pautas completas dos exames nacionais publicadas após validação de 1400 notas "suspensas"

As pautas completas dos exames nacionais estão prontas para ser enviadas às escolas "nas próximas horas", prevendo-se que comecem a ser afixadas já a partir deste domingo. A garantia foi dada pelo instituto EduQA, em comunicado emitido ao final da noite deste sábado (18 de julho), após a conclusão de um processo de validação complementar que manteve 1400 provas em suspenso a nível nacional.Estes exames em falta tinham sido assinalados com o código (-3) do programa ENES. Segundo a nota da instituição, após esta validação extraordinária estar terminada, ao longo do dia de sábado, "as pautas completas encontram-se prontas". O volume de exames retidos representou uma fração reduzida do universo total, correspondendo a cerca de 1400 provas de entre um total de 290.351 realizadas em todo o país, afirma a instituição.Com o objetivo de "não atrasar em demasia a afixação das pautas" e salvaguardar as expectativas da maioria das famílias, a direção do Júri Nacional de Exames (JNE) e da EduQA tomou a decisão, na sexta-feira às 19h30, de dar "luz verde" ao processo geral, descreve a instituição em nota. Isto permitiu que os agrupamentos regionais enviassem os restantes resultados para as escolas durante o final de tarde e a noite desse dia.O organismo lamentou publicamente o "compasso de espera" imposto ao grupo de alunos afetados, justificando a medida com o compromisso inabalável com "a qualidade da avaliação externa", classificada como um pilar fundamental para o progresso dos estudantes rumo ao ensino superior ou à vida ativa.Conclusão da transição digitalO comunicado, assinado pelo presidente da EduQA, Luís Pereira dos Santos, assinala ainda que este ano "finalmente se concretizou a transição digital na avaliação externa em todos os ciclos de ensino". O responsável admitiu que o sistema enfrentou desafios e dificuldades complexas e manifestou o seu agradecimento a todos os intervenientes no processo.O instituto relembrou que os alunos passarão a ter acesso às suas provas em suporte digitalizado, fornecido pelas próprias escolas, facilitando o processo de consulta.Entretanto, o calendário oficial prossegue sem alterações: as inscrições para a segunda fase dos exames nacionais já se encontram a decorrer desde sexta-feira na plataforma PIEPE (https://jnepiepe.dge.mec.pt/) e prolongam-se até à próxima segunda-feira, dia 20 de julho.