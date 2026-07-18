Este domingo as notas que faltavam deverão ser divulgadas.
Este domingo as notas que faltavam deverão ser divulgadas.Gerardo Santos
Sociedade

Pautas completas dos exames nacionais publicadas após validação de 1400 notas "suspensas"

Resultados finais começam a ser afixados este domingo pelas escolas, terminando o compasso de espera que afetou uma minoria de alunos no fecho da primeira fase.
Ricardo Simões Ferreira
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As pautas completas dos exames nacionais estão prontas para ser enviadas às escolas "nas próximas horas", prevendo-se que comecem a ser afixadas já a partir deste domingo. A garantia foi dada pelo instituto EduQA, em comunicado emitido ao final da noite deste sábado (18 de julho), após a conclusão de um processo de validação complementar que manteve 1400 provas em suspenso a nível nacional.

Estes exames em falta tinham sido assinalados com o código (-3) do programa ENES. Segundo a nota da instituição, após esta validação extraordinária estar terminada, ao longo do dia de sábado, "as pautas completas encontram-se prontas".

O volume de exames retidos representou uma fração reduzida do universo total, correspondendo a cerca de 1400 provas de entre um total de 290.351 realizadas em todo o país, afirma a instituição.

Com o objetivo de "não atrasar em demasia a afixação das pautas" e salvaguardar as expectativas da maioria das famílias, a direção do Júri Nacional de Exames (JNE) e da EduQA tomou a decisão, na sexta-feira às 19h30, de dar "luz verde" ao processo geral, descreve a instituição em nota.

Isto permitiu que os agrupamentos regionais enviassem os restantes resultados para as escolas durante o final de tarde e a noite desse dia.

O organismo lamentou publicamente o "compasso de espera" imposto ao grupo de alunos afetados, justificando a medida com o compromisso inabalável com "a qualidade da avaliação externa", classificada como um pilar fundamental para o progresso dos estudantes rumo ao ensino superior ou à vida ativa.

Conclusão da transição digital

O comunicado, assinado pelo presidente da EduQA, Luís Pereira dos Santos, assinala ainda que este ano "finalmente se concretizou a transição digital na avaliação externa em todos os ciclos de ensino".

O responsável admitiu que o sistema enfrentou desafios e dificuldades complexas e manifestou o seu agradecimento a todos os intervenientes no processo.

O instituto relembrou que os alunos passarão a ter acesso às suas provas em suporte digitalizado, fornecido pelas próprias escolas, facilitando o processo de consulta.

Entretanto, o calendário oficial prossegue sem alterações: as inscrições para a segunda fase dos exames nacionais já se encontram a decorrer desde sexta-feira na plataforma PIEPE (https://jnepiepe.dge.mec.pt/) e prolongam-se até à próxima segunda-feira, dia 20 de julho.

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