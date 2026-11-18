De acordo com os relatórios do Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM), a que a Lusa teve acesso, nos elevadores da Glória, do Lavra, de Santa Justa e da Bica – encerrados desde o acidente de setembro de 2025 – estavam a ser usados cabos que não os indicados nas normas de referência.

Segundo o CATIM, os cabos instalados cumpriam a norma EN12385-4, mas, para aquele tipo de equipamentos, “o cabo a instalar deve cumprir com a norma EN12385-8”.

No caso do ascensor da Glória, que descarrilou, a entidade concluiu que, apesar dos certificados dos cabos que estavam a ser utilizados indicarem que os mesmos não podem ser usados com destorcedor, “constatou-se que os elementos de ligação dos cabos aos veículos (trambolhos) têm destorcedor”, e ainda que, “após a instalação do último cabo em 2024, não há evidências que tenha sido efetuada qualquer inspeção e ensaio magnético indutivo ao cabo” daquele equipamento.

Em outubro de 2025, o relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) ao acidente já indicava que o cabo que unia as duas cabinas do elevador da Glória - e que cedeu no seu ponto de fixação da carruagem que descarrilou - não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas.

No caso do ascensor do Lavra, o CATIM concluiu que a instalação não reunia as condições de segurança para entrar em operação, enquanto no funicular da Bica foram identificadas um conjunto de desconformidades “que exigem intervenções significativas e inadiáveis”.

Já no elevador de Santa Justa, apesar da desconformidade do cabo, a entidade ressalvou que “as uniões do cabo ao tambor e cabines estavam efetuadas de forma a garantir a segurança em todas as condições de funcionamento”, explicando que a movimentação e sustentação do equipamento é assegurada por 12 cabos”, ou seja, “o sistema é por demais redundante”.

Quanto ao funicular da Graça – o único entretanto reaberto, desde o final de abril – o CATIM registou a “conformidade global da instalação com os requisitos de segurança aplicáveis”, mas assinalou algumas falhas no plano de evacuação de emergência e resgate.

O Ministério Público (MP) ainda está a investigar o descarrilamento do elevador da Glória.

Em setembro, após um ano do acidente, o MP encontrava-se a aguardar a conclusão de ensaios e peritagens previstas para este mês de novembro, para depois realizar a “análise minuciosa dos factos, a avaliação criteriosa sobre a suficiência de indícios e o apuramento de eventuais responsabilidades criminais, pelo que se estima que o despacho final de inquérito, salvo algum imponderável, possa ocorrer até ao final do primeiro trimestre de 2027”.

O GPIAAF, que previa apresentar as suas conclusões finais no prazo de um ano após a tragédia, adiou a divulgação desse relatório também até ao final do primeiro trimestre de 2027, “devido à complexidade das peritagens técnicas”.