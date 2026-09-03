Elevador da Glória. Vítimas e famílias afetadas sentem-se “esquecidas” pela Câmara de Lisboa

Para a maioria das vítimas e famílias afetadas, este primeiro ano desde o acidente não foi apenas dedicado ao luto: “Foi também sobre não saber, esperar por informações que nunca chegam e sentir que ninguém está realmente a falar connosco.”

“Isto tem sido especialmente difícil para as famílias que vivem fora de Portugal. Durante um ano inteiro, muitas de nós receberam apenas uma comunicação direta por parte da Câmara Municipal de Lisboa: um convite para a inauguração do memorial. Compreendemos a importância do memorial e estamos gratos por as vítimas estarem a ser lembradas. Mas, quando esse convite é essencialmente o único contacto direto que tivemos da cidade em 12 meses, é difícil não sentir que fomos esquecidos”, expressaram.

De acordo com as vítimas e famílias afetadas, esse convite também mencionava que não estariam presentes jornalistas, por respeito à privacidade dos familiares.

“Compreendemos a intenção. Mas, para muitos de nós, pareceu que algo estava errado. Depois de um ano de silêncio, o que precisávamos não era de ser protegidos da conversa pública, precisávamos finalmente de fazer parte dela”, sublinharam.

Por isso, neste primeiro ano desde a tragédia do elevador da Glória, as vítimas e famílias afetadas realçaram a importância de serem ouvidas.

“Acreditamos que é importante que as pessoas ouçam diretamente aqueles que continuam a viver com as consequências do que aconteceu”, reforçaram.

Questionado pelos jornalistas sobre esta carta aberta, no final da cerimónia de inauguração do memorial às vítimas, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML, Carlos Moedas (PSD), foi parco em explicações: “Não me levem a mal, eu percebo as perguntas […] as respostas têm sido dadas. A Câmara esteve sempre presente, está presente e estará sempre presente.”

“É um dia para homenagear e mostrar a nossa solidariedade e é também um dia de gratidão. Homenagear aqueles que partiram, que já não estão entre nós, é esse o nosso dever, da nossa memória”, disse Carlos Moedas.