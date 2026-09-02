Elevador da Glória. MP espera conclusão do inquérito até março do próximo ano

Na véspera do primeiro aniversário do descarrilamento do elevador da Glória, o Ministério Público informa esta quarta-feira, 2 de setembro, que a investigação aguarda a conclusão dos ensaios e peritagens técnicas e que se estima que o despacho final de inquérito possa ocorrer até março de 2027.

Num esclarecimento, o MP explica que as perícias são de “elevada complexidade técnica” e que à medida que foram sendo apurados resultados “surgiram novas dúvidas e necessidade de esclarecimentos técnicos adicionais”.

“A investigação, que prosseguiu em período de férias judiciais, aguarda a conclusão dos ensaios e peritagens técnicas que se prevê que deva ocorrer no próximo mês de novembro. Seguir-se-á a análise minuciosa dos factos, a avaliação criteriosa sobre a suficiência de indícios e o apuramento de eventuais responsabilidades criminais, pelo que se estima que o despacho final de inquérito, salvo algum imponderável, possa ocorrer até ao final do primeiro trimestre de 2027”, diz a nota de imprensa.

Neste comunicado, o MP garante que esta investigação está a ser desenvolvida de forma independente daquela que é tutelada pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) apesar de as perícias serem comuns. “As especificações técnicas, de execução e também de metodologia das perícias foram acordadas com o GPIAAF, que as acompanha, tendo em conta a necessidade de esclarecimentos técnicos para a presente investigação e ainda pelo facto de alguns ensaios serem destrutivos e irrepetíveis, o que inviabilizaria sempre a respetiva duplicação”, justifica.

“Tais perícias mostram-se de elevada complexidade técnica, tendo sido necessário proceder à manufatura e/ou aquisição de estruturas e peças necessárias à obtenção de dados fiáveis, seguindo metodologia científica previamente aceite por todos os intervenientes, tendo a Carris colaborado ativamente nesse processo”, explica.

“Conforme a evolução dos trabalhos periciais e à medida que os resultados foram sendo apurados, surgiram novas dúvidas e necessidade de esclarecimentos técnicos adicionais comuns a ambas as investigações, que exigiram novos ensaios para esclarecer alguns daqueles aspetos suscitados, sendo de salientar, ao longo deste processo, o elevado profissionalismo, empenho e dedicação de todos os peritos envolvidos”, continua.

O descarrilamento do elevador da Glória aconteceu a 3 de setembro de 2025 e provocou 16 mortos e 24 feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.