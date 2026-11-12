Relatório apresentado na COP31 aponta poucos resultados e pede ambição contra alterações climáticas

O mundo não conseguiu abrandar o aquecimento global nos últimos cinco anos, uma vez que os planos não foram concretizados e os esforços que poderiam ajudaram acabaram por ser anulados, segundo um relatório divulgado esta quinta-feira.

A avaliação pessimista foi apresentada durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP31), que está a decorrer em Antália, na Turquia, onde vários líderes governamentais deverão discursar hoje sobre a situação de um planeta em aquecimento e as medidas que pretendem adotar.

"A ação climática global, de forma agregada, praticamente estagnou nos últimos cinco anos, com as iniciativas positivas e negativas a anularem-se mutuamente", afirmou o relatório da Climate Action Tracker, uma organização independente.

Nos cinco anos que se seguiram ao Acordo de Paris de 2015, o mundo avançou o suficiente para reduzir em um grau Celsius as projeções de aquecimento. Contudo, desde então, nada mudou, aponta o documento.

As alterações climáticas são provocadas, principalmente, pela libertação de gases com efeito de estufa, resultantes da queima de combustíveis como o gás, petróleo e carvão.

Enfrentar este desafio exige encontrar formas de reduzir drasticamente o volume de emissões libertadas para a atmosfera a cada ano.

Os países estabelecem planos para esta redução, conhecidos como "contribuições determinadas a nível nacional". A velocidade das reduções e as estratégias para as alcançar variam de acordo com cada nação.

Como os esforços coletivos dos países não foram suficientes para reduzir significativamente as emissões globais, o mundo caminha, segundo o relatório, para "ultrapassar, de forma irreversível, o limite de 1,5 graus Celsius" acima das temperaturas pré-industriais, o nível de aquecimento estabelecido como meta no Acordo de Paris.

O documento indica que, mesmo que as nações cumpram todas as suas promessas climáticas, o que é uma grande incerteza, o planeta terminará o século com uma temperatura 2,6 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais.

Este cenário mantém o mesmo ritmo observado em 2024 e 2025, demonstrando que o novo conjunto de promessas feito no ano passado "não foi capaz de alterar" as projeções de aquecimento, segundo Sarah Heck, autora principal do relatório e analista de políticas climáticas na Climate Analytics.

"Isto ainda não é suficiente", sublinhou Heck. "Os países precisam mesmo de reforçar as suas metas", acrescentou.

Foi esta a mensagem que os líderes das nações insulares transmitiram ao resto do mundo na quarta-feira.

"Cada novo poço de petróleo perfurado, cada tonelada de carvão extraída, representa uma ameaça para o futuro do meu país. A descoberta de novas reservas de combustíveis fósseis não é motivo de celebração, mas sim de receio", afirmou a presidente das Ilhas Marshall, Hilda Heine.

Espera-se que os líderes de Tuvalu, Bahamas, Antígua e Barbuda, Niue e outras nações insulares façam apelos semelhantes esta quinta-feira.

"É tempo de despertar", disse Heine, que relatou ter visto, este ano, corais que antes eram "vibrantes e exuberantes" ficarem brancos devido ao branqueamento.

A chefe de Estado salientou que a resposta global à inevitabilidade de ultrapassar o limite de 1,5°C de aquecimento "precisa de ser contundente, caso contrário, o mundo como o conhecemos chegará ao fim".

Para combater as alterações climáticas, os países ricos precisam não só de fazer mais promessas, mas também de alocar mais recursos financeiros às nações pobres, ajudando-as a recuperar dos danos climáticos e a adaptarem-se a um mundo mais quente, defendeu a primeira-ministra dos Barbados, Mia Mottley.

"As promessas não são pagamentos. O que foi prometido está agora 70% abaixo dos níveis anteriores", disse Mottley aos restantes líderes. "Portanto, sejamos claros: os aplausos nesta sala nunca reconstruíram uma única casa em país algum", acrescentou.