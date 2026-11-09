COP31 arranca com apelos a resultados e Portugal a assumir negociações pela UE

Arrancou na manhã desta segunda-feira, 9 de novembro, em Antália, a 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31) na Turquia, com as primeiras intervenções a trazerem apelos à concretização dos compromissos climáticos internacionais.

Representantes de quase 200 países estão reunidos na cidade turca até o dia 20 de novembro, onde discutirão financiamento, a redução das emissões e a adaptação às alterações climáticas, num encontro em que Portugal terá responsabilidades nas negociações europeias.

Na sessão de abertura, o secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, Simon Stiell, reconheceu que os progressos continuam longe de ser suficientes ou justos. Stiell defendeu ainda que a COP31 deve concentrar-se em soluções concretas para aumentar o financiamento da adaptação, expandir as energias renováveis e reduzir as emissões de metano.

Apesar dos apelos à ação, Stiell, segundo declarações divulgadas no site da conferência, procurou moderar as expectativas quanto aos resultados da conferência. "Nenhuma COP é uma solução milagrosa. Nenhuma conferência, por si só, consegue ultrapassar o abismo entre a ciência e a realidade", afirmou, alertando ainda para as dificuldades dos países em desenvolvimento no acesso aos recursos financeiros já prometidos.

Esta COP, recorde-se, tem um modelo de liderança pouco habitual: a Turquia assume a presidência formal, através do ministro do Ambiente, Murat Kurum, enquanto a Austrália, representada pelo ministro Chris Bowen, conduz as negociações. Segundo informações no portal das Nações Unidas, Bowen pretende começar a construir uma decisão política desde os primeiros dias, em vez de deixar as discussões para a fase final.

O financiamento, por sua vez, deverá ser um dos temas mais difíceis das próximas duas semanas. Os países em desenvolvimento reclamam um acesso mais rápido aos recursos destinados à adaptação e à transição energética. Na abertura, Kurum recordou a meta internacional de mobilizar pelo menos 300 mil milhões de dólares anuais para os países em desenvolvimento até 2035.

A presidência turca pretende também acelerar a eletrificação da economia. No discurso de abertura, Kurum destacou a iniciativa voluntária "35x35", que estabelece como objetivo aumentar a participação da eletricidade no consumo final mundial de energia dos atuais cerca de 20% para 35% até o mesmo ano.

Portugal terá papel nas negociações europeias

Segundo anunciado também nesta segunda-feira (9) pelo Ministério do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho será negociadora da União Europeia para a transição justa, que procura proteger trabalhadores e comunidades vulneráveis durante a transformação energética. A ministra assegurará também a articulação entre a UE, o Brasil e a África do Sul em vários dossiês.

"Esta tem de ser uma COP de ação e de resultados. O mundo já definiu metas muito importantes, mas precisamos de acelerar a sua concretização. Portugal vai defender uma transição energética ambiciosa, que reduza as emissões, reforce a competitividade das economias e garanta que ninguém fica para trás", afirmou a ministra, citada num comunicado do Governo.

A responsabilidade portuguesa surge na sequência do acordo alcançado na COP30, realizada no Brasil em 2025, para criar um mecanismo internacional de apoio a uma transição climática socialmente inclusiva. Portugal apresenta-se em Antália sob o lema "AdaptAção", com um pavilhão nacional que prevê cerca de 50 eventos dedicados à descarbonização, adaptação dos territórios e cooperação internacional.

Saúde e agricultura em destaque no primeiro dia

A saúde e a agricultura estiveram entre os temas em destaque no primeiro dia da COP31, com particular atenção às consequências do aquecimento global para as populações mais vulneráveis. Segundo a ONU, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 3,3 e 3,6 mil milhões de pessoas vivam em regiões altamente vulneráveis às alterações climáticas.

A dimensão destes riscos é ilustrada pelos dados do relatório Lancet Countdown 2026, destacados pela associação ambientalista portuguesa ZERO em informações partilhadas com a imprensa.

Segundo o documento, o calor esteve associado a cerca de 710 mil mortes em todo o mundo em 2023, das quais aproximadamente 71,5% são atribuídas às alterações climáticas provocadas pela atividade humana. O relatório indica ainda que 51,8% da superfície terrestre mundial esteve afetada por seca extrema durante pelo menos um mês em 2025.

Já no setor agrícola, dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), também divulgados pela ZERO, mostram que os sistemas agroalimentares foram responsáveis por 35% das emissões mundiais de gases com efeito de estufa em 2024, o equivalente a 18,5 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Nesta terça-feira, 10 de novembro, a agenda da COP31 será dedicada à energia e aos transportes, com destaque para uma reunião ministerial internacional sobre eletrificação, que deverá abordar o financiamento e as parcerias necessárias à expansão da energia limpa. A conferência, recorde-se, decorre até 20 de novembro.