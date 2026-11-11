COP31. "Poluidores têm de pagar", exige Guterres no último discurso perante líderes mundiais

"Os poluidores têm de pagar". Foi com esta exigência que António Guterres voltou a defender, nesta quarta-feira, 11 de novembro, a tributação dos lucros extraordinários das petrolíferas, durante a abertura da cimeira de líderes mundiais da COP31, em Antália, na Turquia.

No seu último discurso numa conferência climática enquanto secretário-geral da ONU, o português destacou que as nove maiores empresas petrolíferas lucraram 95 mil milhões de dólares no último trimestre, enquanto o Fundo de Perdas e Danos Climáticos recebeu cerca de 600 milhões de dólares, o equivalente aos lucros obtidos por aquelas empresas em apenas 14 horas.

"Os combustíveis fósseis têm de seguir o caminho dos dinossauros. Mas isso não acontecerá por si só. Os dinossauros não tinham um lobby. Os combustíveis fósseis têm", declarou Guterres, segundo a transcrição oficial do discurso divulgada pelas Nações Unidas. "A verdade brutal é que a crise climática está a avançar mais depressa do que nós", complementou.

O secretário-geral já tinha defendido, na terça-feira (10), a criação de um roteiro internacional para abandonar os combustíveis fósseis e a tributação dos lucros extraordinários das petrolíferas, como noticiou o DN.

Na intervenção desta quarta-feira, reforçou a urgência de uma transição energética planejada."Temos uma escolha: ou planejamos esta transição justa, ou pagaremos por ela com caos e perda de meios de subsistência".

Guterres, que termina o mandato no final deste ano, garantiu ainda que continuará a defender a ação climática mesmo depois de deixar o cargo. "Não deixarei de dizer a verdade. E não deixarei de lutar por ela", frisou.