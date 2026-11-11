Líderes pressionam por resultados na COP31: "Os discursos não arrefecem o planeta"

Enquanto Portugal procura conter os efeitos da depressão Charles, a segunda grande tempestade em menos de um ano, a milhares de quilómetros de distância os líderes mundiais reunidos na COP31 multiplicaram os apelos a uma resposta mais urgente às alterações climáticas.

Esta quarta-feira, 11 de novembro, o terceiro dia da conferência das Nações Unidas, em Antália, na Turquia, ficou marcado por discursos que exigiram maior cooperação internacional, mais financiamento e medidas concretas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

"Os discursos não arrefecem o planeta. As decisões e a sua concretização, sim", afirmou o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Khalilur Rahman, na abertura da sessão de chefes de Estado e de Governo, numa intervenção que deu o tom de uma jornada marcada por avisos sobre a insuficiência dos compromissos climáticos.

Um dos discursos mais contundentes foi o de Luiz Inácio Lula da Silva, que participou na cimeira na sua primeira deslocação internacional desde a reeleição como presidente do Brasil, há duas semanas. "Passamos a falar mais de armas e tarifas do que da sobrevivência das futuras gerações", lamentou, criticando a perda de protagonismo das alterações climáticas nas reuniões do G7 e do G20, num contexto de guerras, inflação e disputas comerciais.

O presidente brasileiro defendeu a continuidade dos compromissos assumidos na COP30, realizada em Belém, na Amazónia brasileira, nomeadamente o reforço do financiamento climático, a transição energética e o combate ao desmatamento.

Lula anunciou ainda que o Brasil pretende adotar roteiros nacionais para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e eliminar a desflorestação. "Os países ricos desenvolveram-se à custa do planeta e devem cumprir os seus compromissos", exigiu, sublinhando que a crise climática é também uma questão de desigualdade social e económica.

Também António Guterres exigiu maior responsabilidade aos grandes poluidores. No seu último discurso numa cimeira climática enquanto secretário-geral da ONU, destacou que as nove maiores petrolíferas lucraram 95 mil milhões de dólares no último trimestre, enquanto o Fundo de Perdas e Danos recebeu cerca de 600 milhões. "Os poluidores têm de pagar", declarou, reiterando a proposta de tributação dos lucros extraordinários do setor.

Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu que o mundo caminha para ultrapassar o limite de aquecimento de temperatura estabelecido no Acordo de Paris e cobrou medidas urgentes. "Estamos a caminho de ultrapassar a meta de 1,5 graus, e cada fração de grau conta", afirmou, garantindo que a Europa continuará a contribuir para a redução das emissões.

Portugal sobe no 'ranking'

A quarta-feira ficou também marcada pela divulgação do Índice de Desempenho das Alterações Climáticas 2027, que colocou Portugal no 11.º lugar mundial, uma subida de uma posição face à edição anterior. Como os três primeiros lugares continuam por atribuir, por nenhum país apresentar um desempenho considerado suficientemente ambicioso, Portugal é, na prática, o oitavo país com melhor desempenho.

O relatório, elaborado pela Germanwatch e pelo NewClimate Institute, atribui ao país uma classificação global "alta", mas identifica fragilidades na execução das políticas climáticas. Segundo a associação ambientalista ZERO, que participou na avaliação nacional, os transportes representaram 35,2% das emissões portuguesas em 2024, enquanto o país continua sem um plano concreto para abandonar progressivamente o petróleo e o gás.

Resíduos e economia circular em debate

Além da cimeira de líderes, o terceiro dia da COP31 foi dedicado a discussões sobre resíduos zero e à economia circular, com especial atenção às emissões de metano, ao desperdício alimentar e à produção de plásticos. Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA) e da Coligação para o Clima e o Ar Limpo, o setor dos resíduos, incluindo aterros e águas residuais, representa cerca de 20% das emissões de metano provocadas pela atividade humana.

A discussão tem também relevância para Portugal, onde os resíduos representaram 10,9% das emissões nacionais em 2024, segundo o perfil português do índice climático divulgado nesta quarta-feira. A ZERO, em comunicado aos jornalistas, defendeu medidas para reduzir a produção de resíduos, melhorar o tratamento dos biorresíduos e diminuir as emissões de metano nos aterros.

A cimeira de líderes mundiais prossegue nesta quinta-feira, 12 de novembro, enquanto as negociações da COP31, que reúnem representantes de quase 200 países, decorrem até dia 20.