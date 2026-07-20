Reitores disponíveis para adiar calendário de acesso ao Ensino Superior

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) está disponível para adiar o calendário de acesso ao Ensino Superior, caso seja necessário, e considera que o importante é manter a credibilidade do sistema.“Mais uma semana ou menos uma semana, isso é o menos importante. O importante é que se mantenha a credibilidade do sistema e que os estudantes percebam que as notas que aparecem na pauta são efetivamente as suas notas. Eles não podem ficar com qualquer dúvida disso”, disse à agência Lusa o presidente do CRUP, Luis Ferreira.O responsável lembrou que entrar na universidade é um processo “muito competitivo” em que “por uma décima se entra, por uma décima não se entra” e que esta escolha acompanha o aluno para o resto da sua vida.“Se alguém não entrou em medicina e tem que entrar num outro curso qualquer, é alguma coisa que vai ficar sempre”, exemplificou.As falhas no processo de digitalização levaram o ministério a adiar a divulgação dos resultados, que foi reagendada para a passada sexta-feira, mas as escolas começaram a receber as notas apenas ao início da noite.Ainda na noite de sexta-feira, as notas foram afixadas, mas mais de 1.400 exames surgiram na pauta com a informação de “suspenso” por falhas no processo e muitas outras notas tiveram de ser posteriormente corrigidas, segundo o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).Apenas no domingo foram enviados às escolas os ficheiros sobre os 1.400 exames com as notas suspensas.Questionado pela Lusa, Luis Ferreira disse que falou com o ministro da Educação no domingo, mas que a questão de um possível adiamento não foi abordada, pois Fernando Alexandre “estava muito confiante de que as coisas iriam ser todas resolvidas ainda ontem [domingo]”.“Hoje, pelas notícias, noto que há ainda muitos assuntos pendentes e, portanto, não sei exatamente o que é que o senhor ministro irá fazer”, acrescentou, afirmando que as universidades “tudo farão para que os estudantes sejam inscritos normalmente”.O presidente do CRUP lembrou que um eventual adiamento de prazos “significará mais esforço, mobilizar equipas e, se calhar, pedir a alguns colegas que adiem as suas férias”, mas garantiu: ”Não deixaremos de fazer aquilo que é importante fazer para os nossos estudantes”.“Nas universidades temos sempre como primeira prioridade os nossos estudantes, a segunda prioridade também são os nossos estudantes e a terceira também. Nós vivemos para eles e tudo faremos para que as coisas se componham na medida das possibilidades”, acrescentou.O concurso nacional de acesso ao ensino superior arranca esta segumda-feira, com mais de 56 mil vagas..Candidaturas ao ensino superior arrancam esta segunda-feira apesar dos problemas com exames.Erro na correção da prova de Física e Química obriga a revisão das notas.Diretores pedem abolição dos 25 euros para pedir reapreciação dos exames. Ministro da Educação recusa