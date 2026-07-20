Candidaturas ao ensino superior arrancam esta segunda-feira apesar dos problemas com exames

O concurso nacional de acesso ao ensino superior arranca esta segunda-feira, 20 de julho, com mais de 56 mil vagas, numa altura em que os alunos já deverão conhecer todas as classificações dos exames nacionais, após os atrasos na divulgação das pautas.A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) decorre até 06 de agosto, no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), e os resultados serão divulgados em 23 de agosto.Para o próximo ano letivo, as universidades e institutos politécnicos disponibilizaram 56.790 vagas (mais 834 face ao ano passado) através do regime geral de acesso.No dia em que arranca a primeira fase do concurso, todos os alunos finalistas do ensino secundário já deverão conhecer os resultados obtidos nos exames nacionais, após resolvidos os problemas que inviabilizaram a divulgação de algumas notas.As pautas dos mais de 300 mil exames nacionais começaram a ser afixadas apenas na sexta-feira à noite, mas inicialmente sem todas as classificações, devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames.Entre as cerca de 1.400 provas que, na sexta-feira, surgiram identificadas na pauta com “suspenso”, as desconformidades resultaram, por exemplo, de exames enviados tardiamente pelas escolas, folhas de resposta incompletas ou informações em falta..Pautas completas dos exames nacionais publicadas após validação de 1400 notas "suspensas". O Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) informou, no sábado à noite, que enviaria às escolas as pautas completas para publicação a partir de domingo.“Nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Ensino Superior por motivos não imputáveis ao próprio”, garantiu, entretanto, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação.Depois de terem acesso à cópia dos respetivos exames, que será enviada pelas escolas, os alunos poderão pedir a reapreciação da prova, devendo formalizar o pedido até dois dias úteis após o período de consulta.Os resultados dos processos de reapreciação só serão publicados a 07 de agosto, mas os alunos poderão utilizar essa classificação na primeira fase do CNAES, dispondo de três dias para alterar a candidatura ou apresentar uma nova, caso só então reúnam as condições necessárias.Esta segunda-feira termina também o prazo de inscrição para a segunda fase dos exames nacionais, que começa na terça-feira com a prova de Português.Os alunos que queiram ir a exame na segunda fase devem inscrever-se na Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames, disponível em jnepiepe.dge.mec.pt.Este foi o primeiro ano em que os exames nacionais do ensino secundário, realizados por cerca de 166 mil alunos, foram corrigidos em formato digital.O processo, contudo, registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério da Educação a rever o calendário inicialmente previsto..EduQA: Algumas notas enviadas na sexta-feira às escolas estavam incorretas. Notas do 9.º afixadas na segunda.Equipa do Ministério da Educação convoca conferência de imprensa para esta segunda-feiraO ministro da Educação vai esta segunda-feira dar uma conferência de imprensa sobre os exames finais nacionais do Ensino Secundário, anunciada na noite de domingo, quando as notas do 9.º ano ainda não tinham chegado a escolas.Na noite de domingo, depois de uma semana envolta em polémica por atrasos na divulgação das notas, o Ministério da Educação informou que o ministro da Educação, Fernando Alexandre, e o secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, dariam às 12:00 desta segunda-feira uma conferência de imprensa sobre os exames.No domingo, uma informação do Júri Nacional de Exames (JNE) dirigida aos estabelecimentos de ensino informou que as notas das provas finais do 9.º ano, realizadas na transição dos alunos para o ensino secundário, seriam enviadas até ao final do dia às escolas para que fossem afixadas ao início da manhã de hoje, se possível até às 09:30.No entanto esta noite, depois das 23:00, uma professora coordenadora de uma escola, ouvida pela Lusa, garantiu que as notas do 9.º ano ainda não tinham chegado à escola a essa hora.As classificações das provas finais do ensino básico deveriam ter sido publicadas na sexta-feira, mas, nesse mesmo dia, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) anunciou que isso não seria possível, por ser necessário dar prioridade aos exames nacionais, devido ao cumprimento do calendário do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que arranca na segunda-feira.No domingo o representante dos diretores escolares afirmou que as escolas estão em condições de afixar as notas das provas finais do 9.º ano esta manhã assim os ficheiros cheguem aos estabelecimentos de ensino durante a noite.