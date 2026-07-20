Alunos consultam as notas dos exames nacionais na Escola Secundária da Ramada, em Odivelas
Alunos consultam as notas dos exames nacionais na Escola Secundária da Ramada, em OdivelasFoto: Gerardo Santos
Sociedade

Erro na correção da prova de Física e Química obriga a revisão das notas

Foram verificados casos em que a opção correta (C) foi assinalada, mas foram atribuídos zero pontos, e outros em que a opção D surge como correta.
David Pereira
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O Júri Nacional de Exames (JNE) confirmou esta segunda-feira, 20 de julho, um erro na correção de uma das questões da prova de Física e Química do 11.º ano, após reporte por parte da Associação Portuguesa de Professores de Física e Química.

O item em questão será reavaliado e que “na manhã deste dia 20 de Julho, as estruturas regionais do JNE/EduQA procederão ao envio às escolas de novas pautas para a prova de Física e Química A (715)”.

Em causa está o item 7.1 da versão 2 do exame nacional de Física e Química A, que vale 10 pontos em 200. Trata-se de uma resposta de escolha múltipla e que, por isso, foi classificada automaticamente, sem intervenção humana. A Associação Portuguesa de Professores de Física e Química (APPFQ) comunicou ao JNE a provável anomalia depois de ter sido alertada por diversos professores.

O JNE/EduQA confirma que foi “verificado um problema de parametrização relativo à leitura automática do item 7.1 da versão 2 da prova”, mais precisamente “a definição incorreta da chave de resposta”. "A fim de garantir a equidade e a justiça entre todos os alunos, bem como o rigor do processo de avaliação, determinou o reprocessamento da classificação automática do item referido, agora com a chave de classificação correta”, pode ler-se num esclarecimento citado pelo Público.

Foram verificados casos em que a opção correta (C) foi assinalada, mas foram atribuídos zero pontos, e outros em que a opção D surge como correta.

A pergunta 7.1 era: "Quando o acumulador se encontra ligado a um circuito elétrico fechado, os portadores de corrente elétrica, nas placas de chumbo, são ------ e, na solução de ácido sulfúrico, são ------". Havia quatro opções, sendo a resposta correta a C, "electrões" e "iões". Mas quem assinalou a resposta D, "iões" e "também iões", recebeu pontos que quem assinalou a resposta certa não recebeu.

A pergunta 7.1 era esta: "Quando o acumulador se encontra ligado a um circuito elétrico fechado, os portadores de corrente elétrica, nas placas de chumbo, são ------ e, na solução de ácido sulfúrico, são ------". Havia quatro opções, a resposta correta era apenas a C. Ou seja, o tracejado correspondia a "eletrões" e "iões". Mas quem assinou a resposta D — "iões" e "também iões" — recebeu pontos que quem assinalou a resposta certa não recebeu.

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