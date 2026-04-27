Reagrupamento familiar. Governo já resolveu 26 mil pedidos. Está a mil do ano passado
Paulo Spranger
Sociedade

Reagrupamento familiar. Governo já resolveu 26 mil pedidos. Está a mil do ano passado

Rui Armindo Freitas, secretário de Estado das Migrações, revela com exclusivo ao DN os números mais recentes da imigração no País.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Entrevista
Migrações
Rui Armindo Freitas
Reagrupamento familiar
políticas migratórias

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt