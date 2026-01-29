Rajada de vento de 208,8 km/h registada em Soure, no distrito de Coimbra

Uma rajada de vento de 208,8 km/h foi registada em Soure, no distrito de Coimbra, um dos efeitos da passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na madrugada de quarta-feira (18 de janeiro), de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Este é um valor superior ao registado na estação da Base Aérea de Monte Real - 178 km/h -, mas há uma explicação para que tal tenha acontecido e está relacionada com a localização das estações. De acordo com o IPMA, citado pela CNN Portugal, a rajada de vento superior a 200 km/h é um valor que "foi registado numa estação da Comunidade Intermunicipal de Coimbra (CIM), instalada a 524 metros de altitude", pelo que o vento é sentido com maior intensidade face às cotas mais baixas, "onde foram registados os valores de 150 e 176-178 km/h", como aconteceu na Base Aérea de Monte Real, no distrito de Leiria. "Os valores máximos das rajadas, registados na rede do IPMA, foram da ordem de 150 km/h, sendo que o valor de 176-178 km/h difundidos foram registados numa estação da Força Aérea, na Base Aérea de Monte Real, Leiria, com caraterísticas técnicas iguais às que são usadas pelo IPMA e que estão de acordo com as normas da Organização Meteorológica Mundial", explica o organismo. Na quarta-feira, em conferência de imprensa, Nuno Lopes, do IPMA, explicou que a base aérea de Monte Real registou uma rajada de vento com 176 quilómetros por hora pelas 05h00 e com 178 quilómetros por hora pouco tempo depois."A partir daí deixaram de ter registo porque a estrutura ficou destruída", acrescentou Nuno Lopes, dizendo ainda que terá sido Monte Real a zona de entrada desta depressão.Na estação do Cabo Carvoeiro foi registada uma rajada de vento com 149 quilómetros por hora, na estação de Ansião foi registada uma rajada com 146 quilómetros por hora e em Leiria a velocidade atingiu os 142 quilómetros por hora.A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.Com Lusa .“Estamos completamente desesperados". Autarca de Figueiró dos Vinhos pede "socorro".Inundações em Alcácer do Sal. Algumas zonas têm "um metro de água" e situação pode agravar-se com chuva e maré alta