PSP: recusas de entrada nas fronteiras aéreas sobem 57% no primeiro trimestre

Todos os indicadores relacionados com o controlo de passageiros nas fronteiras aéreas registaram um aumento face ao mesmo período de 2025. As recusas de entrada subiram 57,6%, com 704 casos entre janeiro e março deste ano. Os dados foram divulgados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) esta segunda-feira, 13 de abril.As autoridades policiais determinaram a interdição de entrada a 73 passageiros, o que representa um aumento de 217,4%. As detenções nas fronteiras aéreas cresceram 36,5%, com 157 pessoas detidas nos três primeiros meses do ano.Foram também registadas 9.302 interceções, mais 45,3% do que no primeiro trimestre do ano passado. As interceções dizem respeito a cidadãos identificados ou abordados e podem, ou não, resultar em interdição de entrada ou detenção.As medidas cautelares registaram um aumento de 153%, num total de 5.484 aplicações no período referido. Entre estes indicadores, a menor subida verificou-se na deteção de fraudes documentais, que aumentaram 1,1%, com 188 casos.No total, a PSP controlou 4 313 811 passageiros em todos os aeroportos nacionais. Este número corresponde a uma subida de 12,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Destes, 2 202 520 foram registados à entrada e 2 111 291 à saída.O controlo é realizado pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF). Em nota, a PSP "reafirma o seu empenho na proteção contínua da segurança das populações e do bem-estar das comunidades, reforçando assim o seu compromisso com a segurança no controlo das fronteiras externas".amanda.lima@dn.pt.Recolha de biometria voltou a ser suspensa nas partidas dos principais aeroportos.PSP fez o regresso de dois brasileiros por dia entre janeiro e fevereiro