Além do Porto, existe um centro de instalação temporária no Aeroporto de Lisboa.Foto: Leonardo Negrão
PSP gasta 800 mil euros em módulos pré-fabricados para instalar imigrantes em situação ilegal e cumprir prazo da UE

Capacidade da Unidade Habitacional de Santo António (UHSA) do Porto vai aumentar em 80 camas colocadas em contentores. O objetivo é cumprir o prazo de 12 de junho, data de entrada em vigor do Pacto para as Migrações e Asilo. No entanto, o concurso ainda não foi lançado. Dará tempo? Ao DN PSP responde que “previsivelmente, sim”.
