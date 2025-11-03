Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária para estrangeiros, no aeroporto de Lisboa. Fotografia tirada em dezembro de 2023. Leonardo Negrão
Sociedade

Imigração ilegal. Portugal perdeu o financiamento do PRR para os dois novos centros de instalação

A PSP tem a responsabilidade de execução deste plano, pelo qual deu a cara o primeiro-ministro na cerimónia de assinatura do contrato para a construção dos centros. Os 30 milhões saíram do PRR.
Valentina Marcelino
Luís Montenegro
Polícia de Segurança Pública - PSP
António Leitão Amaro
Primeiro-ministro
ministério da Administração Interna
migrantes
Miguel Pinto Luz
Diretor nacional da PSP
Maria Lúcia Amaral
Direção Nacional PSP
edição impressa

