Proteção civil registou 86 ocorrências entre a meia noite e as 6h00. Cerca de 20 mil clientes sem luz

Acompanhe aqui a situação sobre as consequências do mau tempo devido à passagem da depressão Claudia.
Montijo encerra escolas "por motivos de segurança"

"Por motivos de segurança", a Câmara do Montijo, em Setúbal (distrito está sob aviso vermelho devido ao mau tempo), informou que "o Agrupamento de Escolas do Montijo, e o Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, a Escola Profissional do Montijo e o Conservatório Regional de Artes do Montijo estarão fechadas no período da manhã".

Em comunicado, partilhado nas redes sociais, a autarquia apela à população para que "evite deslocações desnecessárias". "Se sair, redobre a atenção nas zonas de maior risco", recomenda a Câmara do Montijo.

"Tenha a máxima prudência na circulação. Mantenham-se em segurança e siga as indicações. Não arrisque atravessar zonas alagadas e evite sair de casa se não for urgente", pede a autarquia.

O distrito de Setúbal está sob aviso vermelho até às 10h00 devido à chuva forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

20 mil sem eletricidade em Lisboa, Setúbal e Santarém

Cerca de 20 mil clientes ficaram sem energia nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal, segundo um balanço da E-Redes avançado pela Antena 1. De acordo com esta mesma fonte, Setúbal é o distrito mais afetado, com cerca de oito mil clientes sem eletricidade.

Aviso meteorológico para Setúbal elevado para vermelho

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta quinta-feira, 13 de novembro, para vermelho, o mais grave dos três níveis, o aviso por chuva forte e persistente no distrito de Setúbal, onde uma estrada já foi cortada por inundação.

Segundo a mesma fonte, aquelas condições de pluviosidade vão manter-se pelo menos até às 09:00 horas, seguindo-se o nível laranja até ao meio-dia, mas há também aviso amarelo até domingo devido a agitação marítima na mesma região, com “ondas de sudoeste com 3,5 a 4,5 metros”.

Contactado pela Lusa, o comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil daquele distrito a sul do rio Tejo informou que a estrada nacional 378, em Fernão Ferro, está cortada por inundação e que os distritos mais afetados pela tempestade Claudia são Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete.

Proteção civil registou 86 ocorrências entre a meia noite e as 6h00

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 86 ocorrências entre as 00:00 e as 06:00 desta quinta-feira, 13 de novembro, relacionadas com a chuva forte por causa da depressão Claudia, sobretudo inundações.

“Entre as 00:00 e as 06:00 de hoje foram registadas 86 ocorrências, 68 das quais inundações de vias, garagens, caixas de elevador, mas sem causar vítimas nem desalojados”, adiantou à Lusa Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

As regiões mais afetadas foram a Grande Lisboa, a Península de Setúbal e o Oeste, disse a fonte, especificando que em Setúbal foram registadas 43 ocorrências, na Grande Lisboa 19 e no Oeste 13.

Das 86 ocorrências registadas, sobretudo entre as 03:00 e as 06:00 de hoje, 68 foram inundações, seis quedas de árvores e quatro movimentos de massa.

“Nestas ocorrências estiveram empenhados 184 operacionais, com o apoio de 56 meios”, disse Pedro Araújo.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão a ser afetados desde quarta-feira pelos efeitos da depressão Claudia com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA elevou de laranja para vermelho, o mais grave, o aviso de chuva por vezes forte e persistente até às 09:00.

Nos distritos de Viseu, Porto, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, o laranja vai estar em vigor até às 09:00, devido à "precipitação, por vezes forte e persistente".

O aviso para Évora, Beja e Portalegre estende-se até às 12:00. Já Faro encontra-se sob aviso laranja até às 15:00 pelos mesmos motivos.

Faro, Setúbal, Lisboa e Beja estão também sob aviso amarelo até ao fim de semana por causa da agitação marítima, com a possibilidade de "ondas de sudoeste com 04 a 5,5 metros, em especial no barlavento.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

