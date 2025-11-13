Proteção civil registou 86 ocorrências entre a meia noite e as 6h00. Cerca de 20 mil clientes sem luz

"Por motivos de segurança", a Câmara do Montijo, em Setúbal (distrito está sob aviso vermelho devido ao mau tempo), informou que "o Agrupamento de Escolas do Montijo, e o Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, a Escola Profissional do Montijo e o Conservatório Regional de Artes do Montijo estarão fechadas no período da manhã". Em comunicado, partilhado nas redes sociais, a autarquia apela à população para que "evite deslocações desnecessárias". "Se sair, redobre a atenção nas zonas de maior risco", recomenda a Câmara do Montijo."Tenha a máxima prudência na circulação. Mantenham-se em segurança e siga as indicações. Não arrisque atravessar zonas alagadas e evite sair de casa se não for urgente", pede a autarquia.O distrito de Setúbal está sob aviso vermelho até às 10h00 devido à chuva forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).