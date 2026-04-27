Programa de literacia do oceano entrega 10 mil livros a alunos das nove ilhas dos Açores

Cerca de dez mil alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico dos Açores vão receber, nos próximos meses, exemplares da coleção de livros infantis “Patrulha Ação Azul”, uma iniciativa do Blue Azores, com o apoio do Oceanário de Lisboa e da Universidade dos Açores, em parceria com a Direção Regional da Educação e Administração Educativa, integrada no programa Educar para uma Geração Azul .A distribuição deste recurso educativo, dedicado ao oceano e à conservação marinha, arranca na Região Autónoma dos Açores com o objetivo de promover a literacia do oceano junto das gerações mais jovens. As sessões de entrega dos livros vão decorrer nos auditórios das escolas das nove ilhas, envolvendo alunos, professores, famílias e restante comunidade educativa.O programa Educar para uma Geração Azul tem como objetivo reforçar o conhecimento sobre o oceano entre os alunos do ensino básico, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, responsáveis e ativos na sua conservação.O programa foi implementado em 2019, pelo Blue Azores, visando consolidar a aposta estratégica da região na conservação marinha através da educação. O Blue Azores é liderado pelo Governo Regional dos Açores, em parceria com a Fundação Oceano Azul e o Instituto Waitt, e em colaboração com a Universidade dos Açores, centrando-se na conservação e utilização sustentável do mar do arquipélago e na promoção de uma economia azul sustentável.Educar para uma Geração Azul é um programa que pretende transformar as próximas gerações de portugueses nos cidadãos europeus mais comprometidos com a sustentabilidade e com a conservação do oceano. A iniciativa assenta na formação de professores do 1.º ciclo do ensino básico, que recebem um livro e outros recursos educativos com estratégias que permitem a integração dos temas do oceano no currículo do 1º ciclo do ensino básico, de forma prática e lúdica.