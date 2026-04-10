P&R: Como funciona o sistema que transforma as garrafas e latas em dinheiro

O panorama da reciclagem em Portugal entra agora numa nova fase: as embalagens de bebidas deixam de ser apenas resíduos para se tornarem recursos com valor. Com a chegada do sistema Volta, o país adota um modelo de depósito e reembolso que incentiva a fechar o ciclo — comprar, usar, devolver e recuperar o depósito. Para ajudar a navegar esta mudança, reunimos as perguntas essenciais e as respostas práticas sobre o que passa a mudar no dia a dia.1. Quando é que o sistema Volta entra em vigor?Acaba de ser lançado oficialmente esta sexta‑feira, dia 10 de abril de 2026, e marca o início de uma nova etapa na gestão de resíduos em Portugal. A partir de agora, o Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) passa a fazer parte das compras de bebidas em todo o território nacional.2. O que é exatamente o sistema Volta?É um modelo de economia circular em que se paga um pequeno depósito ao comprar uma bebida e esse valor é devolvido quando a embalagem vazia é entregue num ponto de recolha. O objetivo é garantir que o plástico e o metal das bebidas não acabam no lixo comum ou na natureza, mas são transformados em novas embalagens.3. Quem é o responsável pela gestão do sistema?A gestão e operacionalização do sistema está a cargo da SDR Portugal, uma entidade sem fins lucrativos que reúne os principais produtores de bebidas e retalhistas. É esta entidade que coordena a recolha das embalagens e assegura que o material segue para reciclagem de alta qualidade.4. Quanto é que se passa a pagar a mais por cada garrafa?O depósito é de 0,10 € por embalagem. Este valor é acrescentado ao preço final no momento da compra, mas é totalmente recuperado quando a embalagem é devolvida.5. Que embalagens dão direito ao reembolso?Nesta fase, o sistema abrange embalagens de bebidas de uso único em plástico PET (as comuns garrafas de água e sumo de plástico transparente) e metal, como latas de alumínio ou aço, com capacidade entre 0,1 e 3 litros. O vidro e as embalagens de cartão para bebidas, como pacotes de leite ou sumo, não estão incluídos.6. Como identificar as embalagens que fazem parte do Volta?Apenas as embalagens com o logótipo oficial Volta no rótulo pagam depósito e dão direito a reembolso. Durante algum tempo, poderão continuar a existir garrafas e latas de lotes antigos sem o símbolo; essas devem ser colocadas no ecoponto amarelo e não dão direito a devolução..7. Onde podem ser devolvidas as garrafas e latas?A devolução pode ser feita em qualquer estabelecimento que venda bebidas abrangidas pelo sistema. Existem máquinas automáticas, sobretudo em grandes superfícies, e recolha manual em lojas mais pequenas ou cafés aderentes.8. Quantos pontos de devolução existem no país?O sistema arranca com cerca de 2500 máquinas automáticas instaladas em supermercados e grandes superfícies, complementadas por mais de 8000 pontos de recolha manual distribuídos pelo país. Para devoluções em maior quantidade, existem ainda 48 quiosques dedicados exclusivamente à receção de embalagens. No total, o investimento ronda os 150 milhões de euros e a operação envolve aproximadamente 1500 postos de trabalho.9. Como é que se recebe o dinheiro de volta?Nas máquinas automáticas, o reembolso pode ser feito de várias formas. A mais comum continua a ser o talão em papel, que indica o valor total dos depósitos e pode ser usado para descontar nas compras do estabelecimento ou convertido em numerário na caixa. Em alguns pontos de recolha, começa também a estar disponível o reembolso digital: isto é, associar a devolução ao cartão de fidelização ou à aplicação do retalhista, ficando o montante creditado automaticamente, sem necessidade de guardar talões. Existe ainda a possibilidade de doar o valor a instituições sociais ou ambientais parceiras, opção apresentada no ecrã antes de concluir a operação. Nos locais com recolha manual — como lojas pequenas ou cafés aderentes — o comerciante devolve o montante diretamente ou desconta-o no valor da compra.10. As garrafas podem ser esmagadas para ocupar menos espaço?Não. As embalagens têm de estar intactas, com rótulo, tampa e código de barras legível. As máquinas e os leitores precisam de reconhecer a forma e os elementos identificadores; embalagens esmagadas ou sem rótulo não são aceites e não dão direito a reembolso..Sistema de depósito e reembolso a partir de sexta-feira em todo o país\n.Portugal ficou aquém das metas europeias de reciclagem, apesar do reforço no investimento