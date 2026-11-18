Portugueses seguem entre melhores do mundo no domínio da língua inglesa. Estão em Coimbra os mais proficientes
Os portugueses continuam no topo do ranking do domínio da língua inglesa de acordo com a edição de 2026 do EF English Proficiency Index (EF EPI), o estudo anual da Education First (EF) que avalia as competências de inglês de adultos em 117 países e regiões. Com 605 pontos, Portugal integra o grupo de países com um nível de proficiência considerado "muito elevado".
O ranking avalia os resultados de 2,3 milhões de adultos que realizaram o EF Skills Evaluation Technology (EF SET), teste gratuito de inglês. A lista tem a Suécia (615 pontos), a Áustria (613), a Dinamarca (612), a Alemanha (611) e os Países Baixos (609) a ocupar os cinco primeiros lugares.
É na leitura que os portugueses mais se destacam, com 641 pontos, seguida da competência de compreensão oral (606) e da escrita (564). Já o ponto fraco é expressão oral, com 522 pontos.
“Os resultados de Portugal são muito positivos, mas mostram também que dominar uma língua vai além de a compreender. É fundamental desenvolver a confiança e a fluência necessárias para comunicar de forma espontânea, seja numa conversa do dia a dia ou num contexto profissional. A prática regular e o contacto com situações reais são essenciais para desenvolver estas competências", refere Claudia Carinhas, porta-voz da EF Portugal, citada em comunicado.
E quem são os mais proficientes do país? Coimbra é a região com o melhor desempenho, com 629 pontos. Entre as cidades, Guimarães lidera a lista, com 635 pontos. Lisboa regista 616 pontos, integrando o grupo de capitais a nível mundial com proficiência muito elevada. Já no que respeita às faixas etárias, os adultos entre os 21 e os 25 anos apresentam os melhores resultados em Portugal, com uma média de 635 pontos.
Apesar de manter uma posição de destaque, Portugal regista uma ligeira descida face à edição anterior, quando ocupou a 6.ª posição com 612 pontos. Esta quebra segue uma tendência internacional de diminuição da proficiência em inglês, que se verifica pelo quinto ano consecutivo, segundo a EF, com mais de dois terços dos países com dados comparáveis a apresentar resultados inferiores aos de 2025, incluindo a maioria dos países europeus.
"Queremos que este conhecimento vá além da aprendizagem individual e possa contribuir para decisões mais informadas por parte de professores, investigadores, empresas e entidades públicas, promovendo o desenvolvimento de competências linguísticas essenciais num mundo cada vez mais globalizado", diz Claudia Carinhas.
Os resultados completos do ranking podem ser consultados neste link.