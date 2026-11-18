Os portugueses continuam no topo do ranking do domínio da língua inglesa de acordo com a edição de 2026 do EF English Proficiency Index (EF EPI), o estudo anual da Education First (EF) que avalia as competências de inglês de adultos em 117 países e regiões. Com 605 pontos, Portugal integra o grupo de países com um nível de proficiência considerado "muito elevado".

O ranking avalia os resultados de 2,3 milhões de adultos que realizaram o EF Skills Evaluation Technology (EF SET), teste gratuito de inglês. A lista tem a Suécia (615 pontos), a Áustria (613), a Dinamarca (612), a Alemanha (611) e os Países Baixos (609) a ocupar os cinco primeiros lugares.

É na leitura que os portugueses mais se destacam, com 641 pontos, seguida da competência de compreensão oral (606) e da escrita (564). Já o ponto fraco é expressão oral, com 522 pontos.

“Os resultados de Portugal são muito positivos, mas mostram também que dominar uma língua vai além de a compreender. É fundamental desenvolver a confiança e a fluência necessárias para comunicar de forma espontânea, seja numa conversa do dia a dia ou num contexto profissional. A prática regular e o contacto com situações reais são essenciais para desenvolver estas competências", refere Claudia Carinhas, porta-voz da EF Portugal, citada em comunicado.

E quem são os mais proficientes do país? Coimbra é a região com o melhor desempenho, com 629 pontos. Entre as cidades, Guimarães lidera a lista, com 635 pontos. Lisboa regista 616 pontos, integrando o grupo de capitais a nível mundial com proficiência muito elevada. Já no que respeita às faixas etárias, os adultos entre os 21 e os 25 anos apresentam os melhores resultados em Portugal, com uma média de 635 pontos.

Apesar de manter uma posição de destaque, Portugal regista uma ligeira descida face à edição anterior, quando ocupou a 6.ª posição com 612 pontos. Esta quebra segue uma tendência internacional de diminuição da proficiência em inglês, que se verifica pelo quinto ano consecutivo, segundo a EF, com mais de dois terços dos países com dados comparáveis a apresentar resultados inferiores aos de 2025, incluindo a maioria dos países europeus.

"Queremos que este conhecimento vá além da aprendizagem individual e possa contribuir para decisões mais informadas por parte de professores, investigadores, empresas e entidades públicas, promovendo o desenvolvimento de competências linguísticas essenciais num mundo cada vez mais globalizado", diz Claudia Carinhas.

Os resultados completos do ranking podem ser consultados neste link.