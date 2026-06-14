Número de alunos estrangeiros cresceu 283% em dez anos nas escolas públicas
Foto: Natacha Cardoso / Global Imagens
Sociedade

Número de alunos estrangeiros cresceu 283% em dez anos nas escolas públicas

Estudo da Fundação Belmiro de Azevedo, o ‘Edulog’ destaca que as taxas de retenção dos alunos estrangeiros são três a cinco vezes superiores às dos portugueses e, no secundário, atingiram 29% contra 8,3%. No mesmo ano, mais de 80% dos alunos estrangeiros não realizaram as provas finais do 9.º ano de Português e Matemática.
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