Porto do Funchal com 11 navios de cruzeiro e um veleiro para assistirem ao fogo-de-artifício e receber 2026

O Porto do Funchal recebe esta quarta-feira, 31 de dezembro, 11 navios de cruzeiro e um veleiro para assistirem ao espetáculo de fogo-de-artifício que assinala a passagem de ano na Madeira, movimentando mais de 30 mil pessoas, indicou a administração dos portos."É o culminar de um ano excelente, em que voltamos a atingir máximos ao nível de movimento de passageiros e no número de escalas de navios de cruzeiro", refere a presidente da APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço, em comunicado.A operação nesta passagem de ano será coordenada pela Direção de Operações Portuárias e Segurança dos Portos da Madeira.De acordo com a APRAM, durante o dia, enquanto as condições meteorológicas permitirem, vão decorrer operações com baleeiras para a vinda de passageiros a terra dos navios Bollete, Spirit of Adventure, Ambience e Santa Maria Manuela, que estão em fundeadouro.Já os navios AIDAbella, Mein Schiff Relax e Marella Voyager vão ficar atracados no interior do porto, sendo que o Mein Schiff Relax sai para fundeadouro às 17:30.Na baía, em fundeadouro, vão estar também o Spirit of Discovery, o Artania, o Arcadia, o Mein Schiff 7 e o Mein Schiff 3."Além de algumas alterações nos horários de chegada e partida, as previsões de mau tempo estiveram na origem do cancelamento da vinda do navio Silver Muse, que faria esta quarta-feira a escala inaugural na Madeira", refere a APRAM.No total, o Porto do Funchal movimenta hoje cerca de 30 mil pessoas, 22 mil das quais são passageiros. .Madeira vai ter mesmo fogo de artifício na passagem de ano. Alerta laranja pelo mau tempo adiado para as 3h00. Apesar da previsão de mau tempo, o Governo Regional da Madeira decidiu manter a realização do espetáculo de fogo-de-artifício à meia-noite, depois de ter ponderado antecipá-lo para as 20:00 de hoje.O executivo madeirense (PSD/CDS-PP) justificou a decisão com o facto de o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter ajustado o aviso laranja para as 03:00 de quinta-feira, sendo que inicialmente estaria em vigor a partir das 00:00 do primeiro dia do ano.O tradicional espetáculo pirotécnico, um dos maiores cartazes da Madeira, decorre no Funchal e terá a duração de oito minutos, com o lançamento de 22 toneladas de material pirotécnico, num total de 97 mil disparos.O IPMA colocou a costa sul da Madeira sob aviso amarelo para chuva entre as 18:00 de hoje e as 03:00 de quinta-feira, passando depois todo o arquipélago para aviso laranja até às 09:00, devido à passagem da depressão Francis.O aviso laranja é emitido sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica..Madeira. Fogo-de-artifício mantém-se, mas programação sofre alterações devido ao mau tempo.