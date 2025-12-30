Madeira vai ter mesmo fogo de artifício na passagem de ano. Alerta laranja pelo mau tempo adiado para as 3h00

O tradicional espetáculo de fogo de artifício na Madeira vai mesmo realizar-se depois de o aviso laranja devido ao mau tempo ter sofrido um adiamento para as 3h00 de quinta-feira, 1 de janeiro. A garantia foi por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, em conferência de imprensa, na qual revelou ter estado em contacto com as autoridades de Proteção Civil e do IPMA para "acompanhar a evolução das condições meteorológicas", que tiveram uma evolução favorável, uma vez que a previsão para as más condições do tempo passou para as 3h00. "Assim sendo, o fogo vai acontecer à meia-noite. A nossa ideia era antecipar o espetáculo de pirotecnia se o alerta laranja se mantivesse para a meia-noite, mas já não será necessário", disse Albuquerque, alertando para que as pessoas tenham "precauções e evitem circular a partir das 3h00" devido à previsão de chuva forte, trovoada, vento e agitação marítima.Refira-se que só uma vez em quase 100 anos de fogo de artifício na baía do Funchal é que o fogo foi adiado para o dia 1 de janeiro, na passagem de ano de 1968 e 1969, por motivos semelhantes: chuva, vento e agitação marítima. No entanto, desta vez a tradição vai manter-se.A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob aviso laranja na quinta-feira devido à previsão de chuva por vezes forte, que poderá ser ocasionalmente sob a forma de granizo, segundo o IPMA.Além da chuva, o arquipélago vai estar sujeito a vento forte, trovoada e agitação marítima, tendo o Serviço de Proteção Civil da Madeira emitido esta terça-feira, 30 de dezembro, um alerta à população e com recomendações.O aviso laranja para a costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira vai estar em vigor às 03h00.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu também aviso laranja para as regiões montanhosas da ilha da Madeira por causa do vento forte com rajadas até 115 quilómetros por hora (km/h).O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O estado do tempo no primeiro dia do ano vai ser afetado pela depressão Francis, que vai causar chuva, vento e ondulação fortes em Portugal continente e com mais intensidade na Madeira, segundo o IPMA, que admite a hipótese de elevar para vermelho, o mais grave, o aviso por causa da precipitação.O agravamento do estado do tempo levou o Serviço de Proteção Civil da Madeira a alertar a população e recomendar medidas preventivas.Em comunicado, a proteção civil alerta para a possibilidade de queda de ramos ou árvores, com eventual afetação das infraestruturas de comunicações e energia, piso rodoviário escorregadio, possível formação de lençóis de água e ocorrência de inundações urbanas e galgamentos costeirosAlerta igualmente para a possibilidade de arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, bem como o desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, devido a episódios de vento forte, podendo provocar acidentes com veículos em circulação ou com transeuntes na via pública.A proteção civil da Madeira aconselha a população a adotar comportamentos adequados, garantir a desobstrução dos sistemas de drenagem pluvial, assegurar a fixação adequada de estruturas soltas, como andaimes, placards e estruturas suspensas, evitar deslocamentos desnecessáriosAconselha ainda a população a não circular por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas, ter especial cuidado nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras, adotar uma condução defensiva e evitar a travessia de zonas inundadas,