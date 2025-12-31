Um minuto de silêncio e uma Menorá antes do espetacular fogo de artifício em Sydney. Veja as imagens

As celebrações de passagem de ano em Sydney são mundialmente conhecidas pelos seus espetaculares fogos de artifício. Foi o que aconteceu este ano, quando a Austrália entrou em 2026, eram 13h00 em Lisboa. Mas, além do espetáculo de pirotecnia ao longo de sete quilómetros sobre edifícios e embarcações do porto, incluindo a icónica ponte e a Ópera de Sydney, desta vez assistiu-se a uma homenagem às vítimas do ataque na praia de Bondi e a uma maior segurança policial.Os organizadores da festa prepararam um minuto de silêncio em homenagem às 15 vítimas do ataque às 23h00 locais, com a Ponte do Porto iluminada de branco e uma Menorá - um dos símbolos mais antigos do judaísmo - projetada nos seus pilares.(Clique na seta abaixo para ver as imagens).“Após um final de ano trágico para a nossa cidade, esperamos que a véspera de Ano Novo proporcione uma oportunidade para nos unirmos e olharmos com esperança para um 2026 pacífico e feliz”, disse a presidente da Câmara de Sydney, Clover Moore, antes do evento.Cerca de 3.000 polícias foram mobilizados na cidade durante as principais celebrações de Ano Novo. “Temos de mostrar resistência perante este crime terrível e dizer que não nos vamos deixar intimidar por este tipo de terrorismo e que não vamos mudar a forma como vivemos na nossa bela cidade”, disse o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Chris Minns, na quarta-feira.A 14 de dezembro, 15 pessoas morreram na sequência de um tiroteio na praia australiana de Bondi, em Sydney, onde se realizava a festa judaica de Hanukkah. Os atacantes eram pai e filho..Terrorismo em família e um herói sírio no ataque de Bondi