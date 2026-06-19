Políticos, ativistas, artistas e jornalistas na mira do Movimento Armilar Lusitano

Nove pessoas foram acusadas na quarta-feira, 17 de junho, pelo Ministério Público no âmbito de uma investigação ao grupo Movimento Armilar Lusitano. De acordo com a acusação, os arguidos, seus fundador/chefe e membros, "visavam a subversão do regime democrático, a imposição de um modelo autoritário e o recurso à violência para alcançar os seus objetivos ideológicos" e, além de produzirem armas e peças de armas em 3D também identificaram pessoas e entidades que classificavam como "alvos" e que viam como uma “ameaça” ao país. Nesse rol de pessoas estão políticos, partidos, académicos, jornalistas e figuras públicas.Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro, António Costa, Cavaco Silva, Marques Mendes ou Carlos Moedas estão entre os políticos que foram identificados como alvos do Movimento Armilar Lusitano, segundo uma lista divulgada na quinta-feira, 18 de junho, pela CNN Portugal. Ricardo Araújo Pereira, Nuno Markl, Diogo Faro e Dino D'Santiago também lá estão, além de Mariana e Joana Mortágua, Fabian Figueiredo e Miguel Sousa Tavares, Helena Ferro Gouveia, Ricardo Sá Fernandes, Filpe Froes ou a jornalista do DN Amanda Lima.Segundo a informação disponibilizada no site do Ministério Público, os arguidos recolhiam informação, “que catalogavam, sobre titulares de cargos políticos, partidos, movimentos cívicos, jornalistas, comentadores, académicos, artistas, ativistas e organizações associadas a causas como a imigração, antirracismo, antifascismo, diversidade, inclusão social e direitos das minorias”.O MP considera ainda que “os arguidos atuaram, durante anos, procurando reunir meios humanos, materiais, financeiros e logísticos para ações futuras contra esses alvos e contra o Estado, com a utilização de armas”. Essas ações não se realizaram porque, defende o MP, o grupo considerou não ter "número suficiente de membros, armas, fundos e meios logísticos ou por entenderem que o momento para essas ações ainda não tinha chegado".“De acordo com a acusação, o grupo MAL era um movimento de extrema-direita, nacionalista, neonazi, supremacista branco, antissistema, conspiracionista e aceleracionista, com uma estrutura organizada, com presença em plataformas digitais e intenção de intervenção na vida política nacional”, lê-se. “Defendia a rejeição de sociedades multiculturais, a superioridade de determinados grupos étnicos e ideológicos, a hostilização de imigrantes, refugiados, pessoas negras, judeus, ciganos, pessoas da comunidade LGBTQIA+, muçulmanos, ativistas, governantes, partidos, jornalistas, comentadores, artistas e organizações da sociedade civil”, acrescenta.Quatro dos arguidos encontram-se em prisão preventiva, tendo sido promovida a libertação de um dos arguidos, face à atenuação das exigências cautelares e à equiparação do seu estatuto processual com outro arguido em liberdade, não obstante ter sido acusado, precisamente, do crime de infração relacionada com grupo terrorista (adesão) e do crime de infração terrorista, relacionado com a detenção de armas proibidas, de que já tinha sido, anteriormente, indiciado, aquando da aplicação da prisão preventiva. .Autoridades identificam novos suspeitos no caso do grupo neonazi MAL.Extrema-direita violenta. PJ assume “surpresa” com a quantidade de material de guerra.Ficam em prisão preventiva quatro dos seis detidos do grupo extremista neonazi Movimento Armilar Lusitano