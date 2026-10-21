Polícia obrigada a intervir após confrontos com homem que invadiu manifestação com bandeira de Israel

Os manifestantes do movimento Acampada de Lisboa decidiram pernoitar na praça D. Pedro IV durante a madrugada desta quinta-feira.

A medida foi aprovada com 190 votos a favor e 270 abstenções.

Caberá aos manifestantes que ficarem a pernoitar no local da manifestação decidir, numa assembleia interna, o que fazer se a polícia avançar com uma operação para os retirar.

Está a ser aberta uma ronda para montar as tendas.

Antes do início da Assembleia Popular, às 20h30, foram entoados cânticos de “a praça é nossa e há de ser, a praça é nossa até morrer”.

A intervenção de um participante a prometer um regresso das tendas à praça havia sido muito aplaudido antes da votação, deixando antever qual seria o resultado.