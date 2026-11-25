Se vir fumo e chamas ou veículos de emergência com sinal sonoro nas imediações do aeroporto de Lisboa na sexta-feira (27) não se assuste. À partida, essas situações estarão relacionadas com o simulacro que a ANA - Aeroporto de Portugal vai realizar.

A empresa responsável pela gestão dos aeroportos nacionais informa em comunicado que realizará um Exercício de Emergência à Escala Total, que decorrerá entre as 11h00 e as 18h00, no perímetro do aeroporto Humberto Delgado.

"O exercício tem como objetivo testar o Plano de Emergência do aeroporto e, em particular, a articulação e capacidade de resposta dos meios internos e externos envolvidos numa situação de emergência", diz, anunciando que durante o simulacro será "expectável uma movimentação de viaturas e meios de emergência acima do habitual, algumas das quais poderão circular com os respetivos sinais sonoros e visuais de emergência".

"Informamos, assim, a comunidade envolvente do aeroporto de que qualquer movimentação extraordinária de meios de emergência, bem como a eventual visualização de fumo ou chamas no perímetro aeroportuário durante este período, estará relacionada com a realização deste exercício e não com uma situação real de emergência", acrescenta a ANA, garantindo que o simulacro não terá impacto no funcionamento do aeroporto.