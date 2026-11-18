A NAV Portugal vai implementar a partir de 26 de novembro novas rotas de descolagem para norte do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para reduzir a exposição de algumas zonas ao ruído.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, 18 de novembro, a gestora do tráfego aéreo nacional explica que se estima uma redução em cerca de 35.000 o número de residentes potencialmente expostos a níveis iguais ou superiores a 55 dB Lden ('day–evening–night noise level' ou nível de ruído diurno–entardecer–noturno) nas zonas analisadas.

“Na prática, a alteração significa que, após as descolagens para norte do Aeroporto Humberto Delgado, as aeronaves começam a encaminhar-se mais cedo para diferentes rotas, consoante o destino, reduzindo a exposição de algumas zonas ao impacto das descolagens”, refere.

Assim, zonas como Alverca do Ribatejo, Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria, por exemplo, continuarão a poder ser sobrevoadas, mas deixarão de estar na trajetória de todas as descolagens, passando a ser sobrevoadas apenas por parte dos voos, consoante os destinos.

De acordo com a NAV, a trajetória inicial evita também parcialmente a zona populacional de Santa Iria da Azóia.

A alteração resulta do estudo de alternativas às rotas de descolagem realizado pela NAV Portugal em articulação com a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), em cumprimento do determinado pelo Governo na resolução do Conselho de Ministros n.º 58/2025, de 18 de março.

De acordo com o comunicado, a alteração a implementar encurta em cerca de 5,2 quilómetros a trajetória comum percorrida pelas aeronaves após a descolagem, “permitindo que sigam mais cedo para as rotas dos respetivos destinos e reduzindo o número de voos que sobrevoam algumas zonas a norte do aeroporto”.

O que muda

Atualmente, as descolagens para norte seguem uma trajetória comum até um ponto específico situado a cerca de 6,8 milhas náuticas da extremidade da pista, a partir do qual as aeronaves seguem para as rotas correspondentes aos respetivos destinos.

Com a alteração, a trajetória comum passa a terminar às quatro milhas náuticas, sendo por isso o troço comum a todas as rotas após descolagem reduzido em 2,8 milhas náuticas, ou seja, cerca de 5,2 quilómetros.

Segundo a NAV, a opção selecionada pelo Governo teve em conta a redução estimada da exposição ao ruído e a sua viabilidade operacional, tendo a avaliação técnica concluído que a nova configuração é compatível com a organização do espaço aéreo da região de Lisboa e não deverá afetar a capacidade do aeroporto.

“A modelação acústica realizada para o estudo estima que o número de residentes potencialmente beneficiado com esta alteração seja de cerca de 35.000 residentes no que diz respeito à exposição a níveis de ruído iguais ou superiores a 55 dB Lden”, precisa.