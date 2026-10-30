PJ recolhe documentação na Câmara de Coruche relativa a "períodos anteriores ao atual mandato autárquico

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta sexta-feira (30 de outubro) diligências na Câmara de Coruche com vista à recolha de documentos de mandatos anteriores, informou o município, dando conta que colaborou com as autoridades.

"A Câmara Municipal de Coruche informa que, na manhã de hoje, a Polícia Judiciária realizou diligências nas instalações municipais, no decurso das quais procedeu à recolha de documentação para efeitos de análise, relativa a matérias respeitantes a períodos anteriores ao atual mandato autárquico", lê-se no comunicado do município.

A autarquia assegurou que "prestou toda a colaboração solicitada, assegurando a disponibilização da documentação requerida".

"A Câmara Municipal de Coruche reafirma o seu compromisso com os princípios da transparência, da legalidade, do rigor e da responsabilidade na gestão pública, mantendo uma postura de total disponibilidade para com as autoridades, princípios que continuarão a orientar a atuação do Município", refere a nota, sem adiantar qual o processo relacionado com as diligências.

Fonte do gabinete de comunicação da PJ disse à Lusa que a ação da polícia de investigação criminal esteve relacionada “apenas" com uma "recolha de documentação”.