Na madrugada de setxa-feira, um homem de 24 anos esfaqueou o companheiro, de 31 anos, com um faca de cozinha, explica a PJ.
Na madrugada de setxa-feira, um homem de 24 anos esfaqueou o companheiro, de 31 anos, com um faca de cozinha, explica a PJ.Arquivo DN
Sociedade

PJ detém na Moita suspeito de tentar matar o companheiro

Em comunicado, a PJ remete o ocorrido para a madrugada de sexta-feira, quando o suspeito, de 24 anos, "motivado por ciúmes", desferiu com uma faca de cozinha "vários golpes no corpo" do companheiro, "provocando-lhe diversos ferimentos" que o "colocaram em perigo de vida".
Publicado a

A Polícia Judiciária deteve na Moita um homem de 24 anos indiciado pela prática de homicídio qualificado na forma tentada contra o seu companheiro, de 31 anos, adiantou este domingo, 6 de setembro, esta força de segurança em comunicado.

O ataque ocorreu na passada sexta‑feira, por volta das seis horas, no interior da residência partilhada pelo casal. De acordo com o comunicado, o suspeito, motivado por ciúmes, terá recorrido a uma faca de cozinha de grandes dimensões e "desferido vários golpes no corpo da vítima, provocando ferimentos graves que a colocaram em perigo de vida".

A vítima teve de ser submetida a duas transfusões de sangue devido às perdas provocadas pelas agressões.

Detido fora de flagrante delito, o arguido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. O inquérito está a cargo da Secção de Violência Doméstica do DIAP Regional de Lisboa, sediada no Tribunal do Seixal.

Na madrugada de setxa-feira, um homem de 24 anos esfaqueou o companheiro, de 31 anos, com um faca de cozinha, explica a PJ.
PJ detém mulher suspeita de tentar matar marido à facada em frente ao filho
Na madrugada de setxa-feira, um homem de 24 anos esfaqueou o companheiro, de 31 anos, com um faca de cozinha, explica a PJ.
Detido homem suspeito de esfaquear namorado de ex-companheira e de fugir com o filho
Na madrugada de setxa-feira, um homem de 24 anos esfaqueou o companheiro, de 31 anos, com um faca de cozinha, explica a PJ.
PJ detém homem por tentativa de homicídio na Moita. Vítima foi alvo de corte no pescoço feito com canivete
crime
PJ
Moita
homicídio qualificado tentado
Diário de Notícias
www.dn.pt