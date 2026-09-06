PJ detém na Moita suspeito de tentar matar o companheiro

A Polícia Judiciária deteve na Moita um homem de 24 anos indiciado pela prática de homicídio qualificado na forma tentada contra o seu companheiro, de 31 anos, adiantou este domingo, 6 de setembro, esta força de segurança em comunicado.

O ataque ocorreu na passada sexta‑feira, por volta das seis horas, no interior da residência partilhada pelo casal. De acordo com o comunicado, o suspeito, motivado por ciúmes, terá recorrido a uma faca de cozinha de grandes dimensões e "desferido vários golpes no corpo da vítima, provocando ferimentos graves que a colocaram em perigo de vida".

A vítima teve de ser submetida a duas transfusões de sangue devido às perdas provocadas pelas agressões.

Detido fora de flagrante delito, o arguido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. O inquérito está a cargo da Secção de Violência Doméstica do DIAP Regional de Lisboa, sediada no Tribunal do Seixal.