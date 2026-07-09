PJ detém mulher suspeita de tentar matar marido à facada em frente ao filho

"Numa altura em que o marido se encontrava a dormir no seu quarto, a suspeita, utilizando uma faca de cozinha, com lâmina de grandes dimensões, surpreendeu-o e desferiu-lhe vários golpes". É assim que a Polícia Judiciária descreve a situação que levou à detenção, fora de flagrante delito, de uma mulher, na quarta-feira, 8 de julho.Tudo aconteceu, segundo a PJ, num apartamento em Vila Praia de Âncora, num quadro de discussões frequentes e em frente ao filho menor de ambos, com quatro anos.A mulher, de 25 anos, é suspeita da prática de um crime de homicídio qualificado, com utilização de arma branca, na forma tentada.Segundo a PJ, o marido, de 42 anos, sofreu golpes nas zonas occipital, cervical, dorsal e no braço esquerdo, além de ferimentos corto perfurantes. O homem sofreu ainda uma fratura no braço esquerdo e de pneumotórax de grande volume, "que fez perigar a sua vida". Todos os intervenientes foram conduzidos ao Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, tendo a vítima e o filho ficado internados: o homem devido aos ferimentos, a criança aguardando pela entrega a familiar, em articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.A mulher teve alta hospitalar e foi detida, prevendo-se que, ainda esta quinta-feira, seja presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Caminha, para realização de primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação. .Detido homem suspeito de esfaquear namorado de ex-companheira e de fugir com o filho