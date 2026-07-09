Detido homem suspeito de esfaquear namorado de ex-companheira e de fugir com o filho
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Detido homem suspeito de esfaquear namorado de ex-companheira e de fugir com o filho

Localizada na casa de um familiar, criança de dois anos "encontra-se bem", tendo sido entregue à mãe, segundo a Polícia Judiciária.
Susete Henriques
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Um homem de 27 anos foi detido na quarta-feira, 8 de julho, no concelho de Redondo, no distrito de Évora, "fortemente indiciado da prática dos crimes de homicídio, na forma tentada, detenção de arma proibida e dois crimes de violência doméstica". As vítimas são a ex-companheira e o atual namorado desta, informou esta quinta-feira (9) a Polícia Judiciária (PJ).

O factos ocorreram na madrugada de domingo (5) quando o suspeito, um "cidadão estrangeiro", arrombou a porta da casa da ex-mulher, "empunhando um pau e uma faca, agredindo o atual companheiro desta, ferindo-o com dois golpes". A ex-companheira também foi alvo de agressões. As duas vítimas foram assistidas no hospital de Évora, tendo já recebido alta.

Após as agressões, o suspeito fugiu com o filho de dois anos. A situação desencadeou diligências "com caráter de urgência", levadas a cabo pela PJ, que "permitiram recuperar a criança" na segunda-feira, 6 de julho, "em casa de um familiar próximo, em Montemor", explica, em comunicado, a polícia de investigação criminal.

De acordo com as autoridades, "a criança encontra-se bem", tendo sido entregue à mãe.

O detido vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP de Évora.

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