Detido homem suspeito de esfaquear namorado de ex-companheira e de fugir com o filho

Um homem de 27 anos foi detido na quarta-feira, 8 de julho, no concelho de Redondo, no distrito de Évora, "fortemente indiciado da prática dos crimes de homicídio, na forma tentada, detenção de arma proibida e dois crimes de violência doméstica". As vítimas são a ex-companheira e o atual namorado desta, informou esta quinta-feira (9) a Polícia Judiciária (PJ).O factos ocorreram na madrugada de domingo (5) quando o suspeito, um "cidadão estrangeiro", arrombou a porta da casa da ex-mulher, "empunhando um pau e uma faca, agredindo o atual companheiro desta, ferindo-o com dois golpes". A ex-companheira também foi alvo de agressões. As duas vítimas foram assistidas no hospital de Évora, tendo já recebido alta.Após as agressões, o suspeito fugiu com o filho de dois anos. A situação desencadeou diligências "com caráter de urgência", levadas a cabo pela PJ, que "permitiram recuperar a criança" na segunda-feira, 6 de julho, "em casa de um familiar próximo, em Montemor", explica, em comunicado, a polícia de investigação criminal.De acordo com as autoridades, "a criança encontra-se bem", tendo sido entregue à mãe.O detido vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP de Évora. .Fica em prisão preventiva homem de 66 anos suspeito de violência doméstica em Bragança.Especialista alerta para risco de mimetismo após homicídios de crianças em contexto de violência doméstica.Violência doméstica: PGR garante esforço para evitar mortes, mas há "situações inevitáveis"