PJ detém homem por tentativa de homicídio na Moita. Vítima foi alvo de corte no pescoço feito com canivete
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

PJ detém homem por tentativa de homicídio na Moita. Vítima foi alvo de corte no pescoço feito com canivete

O crime ocorreu a 16 de junho e a vítima, um homem de 27 anos, é "familiar de um outro homem com o qual o suspeito se tinha desentendido alguns dias antes".
Susete Henriques
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 26 anos, "suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada", que ocorreu na Moita. Após primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, informou este sábado, 4 de julho, a PJ.

O crime ocorreu no passado dia 16 de junho, por volta das 14h00, na Baixa da Banheira, Moita, em plena via pública, indicou a polícia de investigação criminal, em comunicado.

A vítima, um homem de 27 anos é "familiar de um outro homem com o qual o suspeito se tinha desentendido alguns dias antes", explica a PJ, que procedeu à localização e detenção do suspeito, fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal.

Explica a PJ que "o suspeito, ao avistar a vítima, perseguiu-a de imediato, atacou-a e efetuou-lhe um corte no pescoço, na zona cervical, com recurso a um canivete, provocando-lhe ferimentos que, para além de a terem colocado em perigo de vida, a deixaram imediatamente paralisada dos membros inferiores".

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Moita, refere da nota das autoridades.

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