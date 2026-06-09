Após discussão em bar, jovem abalroa carro de amigo. Foi detido por tentativa de homicídio

Uma questão sentimental terá estado na origem de um desentendimento entre dois amigos, jovens, na cidade da Covilhã. Mas a discussão, que teve lugar num bar, acabou com aquilo que as autoridades creem enquadrar-se numa tentativa de homicídio. Por isso, um deles, foi detido.A Polícia Judiciária deteve na segunda-feira, 8 de junho, o jovem de 19 anos fora de flagrante delito, fortemente indiciado por um crime de homicídio qualificado na forma tentada, cometido em Unhais da Serra, Covilhã, por atropelamento, diz um comunicado desta força policial.A detenção aconteceu depois de, nesse mesmo dia, o suspeito se ter envolvido numa discussão com um amigo, de 20 anos. Este último “deixou o bar e deslocou-se de carro para a sua habitação, tendo sido seguido pelo agressor, que conduzia uma outra viatura. A dado momento, parou o carro para comprar tabaco e, nessa altura, foi abalroado pelo carro do suspeito, cujo impacto projetou-o a uma distância considerável, deixando-o inanimado”, descreve a PJ. Mas “após o primeiro embate, o agressor perdeu o controlo da sua viatura, vindo a chocar contra uma árvore onde ficou imobilizado”, acrescenta.Testemunhas deste incidente chamaram a GNR e ambos os jovens foram conduzidos ao Hospital da Covilhã. A vítima continua internada, mas já livre de perigo, enquanto o suspeito teve alta 10 horas depois, tendo sido conduzido à PJ da Guarda, onde foi detido. Presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Covilhã, viu-lhe aplicada a medida de coação de pulseira eletrónica.