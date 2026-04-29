PJ apreede 4,8 milhões de euros escondidos em compartimento falso de uma carrinha
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PJ apreede 4,8 milhões de euros escondidos em compartimento falso de uma carrinha

Da operação Teia Branca II, realizada em Lisboa, Leiria e Aveiro, resultou ainda uma detenção e a apreensão de duas embarcações e de duas viaturas de alta gama.
Sofia Fonseca
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Na sequência de uma operação realizada em fevereiro, que desmantelou parcialmente uma organização criminosa que se dedicava à introdução de droga na Panínsula Ibérica por via marítima, a Polícia Judiciária (PJ) desencadeou, nos últimos dias, a segunda parte desta operação, designada Teia Branca II, que resultou na detenção de uma pessoa, na constituição de seis arguidos e na apreensão de cerca de 4,8 milhões de euros que estavam escondidos num compartimento falso de uma carrinha.

Em comunicado, a PJ, explica que esta operação decorreu nos distritos de Faro, Lisboa, Leiria e Aveiro e resultou na detenção de um homem - que seria responsável por toda a logística da organização criminosa - suspeito de tráfico internacional de estupefacientes, branqueamento de capitais e associação criminosa, e na constituição de seis arguidos (duas pessoas singulares e quatro coletivas), na apreensão de cerca de 4,8 milhões de euros em numerário, escondidos no interior de um compartimento falso de uma carrinha, de duas embarcações (um iate e um veleiro), duas viaturas de alta gama e algumas obras pictóricas.

 No âmbito deste inquérito, titulado pelo DCIAP, foram ainda executados vários mandados de busca domiciliária e não domiciliária.

"Esta organização, parcialmente desmantelada na operação Teia Branca, realizada no passado mês de fevereiro, visava a introdução, na Península Ibérica, de elevadas quantidades de cocaína e haxixe, por via marítima, para posterior distribuição, por via terrestre, para outros países europeus", explica a PJ.

Nessa operação inicial foram detidos cinco cidadãos estrangeiros e apreendidos 1.500 kgs de cocaína, 22 viaturas automóveis de gama alta, 5 motociclos, 7 embarcações de alta velocidade (EAV’s), 7 galeras, 6 metralhadoras AK47, uma pistola-metralhadora VZ61 Skorpion, 2 pistolas Glock, vários carregadores de municiamento rápido, 1.300 munições, documentação falsa e artigos de joalharia de luxo de valor superior a dois milhões de euros. 

O detido irá ser presente esta quara-feira, 29 de abril, a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

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