Operação da PJ desmantela rede internacional: cinco detidos e apreendidas 1,5 toneladas de cocaína, 7 lanchas rápidas e 6 kalashnikovs

A Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco pessoas, apreendeu 1,5 toneladas de cocaína, armas automáticas, lanchas rápidas suspeitas de serem usadas no tráfico de estupefacientes, no âmbito da operação "Teia Branca", na qual foi desmantelada uma "organização criminosa transnacional, com bases em todo o território nacional e em Espanha".Os cinco detidos, cidadãos estrangeiros, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo a três deles sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Os restantes aguardam a aplicação de medidas de coação, informou esta sexta-feira, 20 de fevereiro, a PJ.Através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, a Polícia Judiciária, em "estreita articulação com o Cuerpo Nacional de Policia, desencadeou nos últimos dias uma operação policial de combate ao tráfico internacional de estupefacientes nos distritos de Faro, Setúbal, Aveiro e Guarda".A investigação começou em 2023 e permitiu "desmantelar uma organização criminosa transnacional, com bases em todo o território nacional e em Espanha. Esta rede criminosa introduzia "elevadas quantidades de cocaína e haxixe, por via marítima e terrestre", que depois eram "distribuídas em toda a Península Ibérica", refere a PJ, em comunicado.Nesta operação "Teia Branca" foram cumpridos 11 mandados de busca domiciliária num inquérito titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal.Além das 1,5 toneladas de cocaína, a PJ apreendeu um "acervo de armas automáticas e munições", mais concretamente seis metralhadoras AK 47 kalashnikov, uma pistola-metralhadora VZ61 skorpion e duas pistolas glock. Foram também apreendidas sete galeras (semirreboques para camiões), sete lanchas rápidas "suspeitas de serem usadas no tráfico de estupefacientes", além de 22 automóveis, a maioria de alta gama, cinco motociclos, vários artigos de joalharia e relógios de marca de luxo avaliados em vários milhares de euros, uma avultada quantia em dinheiro, documentação falsa (passaporte, BI, carta de condução) e equipamentos informáticos e de comunicações.Perante a "complexidade" da operação, foi prestada colaboração da Diretoria do Sul e do Norte da PJ, da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda e Aveiro, do Comando da GNR de Setúbal, do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) da GNR, da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR e da Autoridade Marítima Nacional.No âmbito da cooperação internacional, as diligências das autoridades contaram ainda com a colaboração da Polícia Nacional de Espanha através do Grupo Greco, pela DEA dos EUA e pelo MAOC-N (Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos)..GNR apreende em Setúbal lancha suspeita de estar ligada ao tráfico de droga internacional.Semi-submersível intercetado em alto mar com mais de oito toneladas de cocaína. "Será a maior apreensão de sempre", diz a PJ