Semi-submersível intercetado em alto mar com mais de oito toneladas de cocaína. Pode ser uma das maiores apreensões de sempre

A Polícia Judiciária, a Marinha e a Força Aérea interceptaram, numa operação conjunta, um semi-submersível que transportava 300 fardos de cocaína, que se estima serem mais de oito toneladas, naquela que pode ser uma das maiores apreensões de sempre e poderá alcançar um marco histórico, sabe o DN.Em comunicado enviado este domingo, 25 de janeiro, às redações, a PJ diz que a "interceção do semi-submersível ocorreu em alto mar, a cerca de 230 milhas náuticas dos Açores, em condições de extrema dificuldade e perigosidade, derivado da atual adversidade das condições meteorológicas". Aliás, a embarcação acabou por afundar devido ao estado do mar, mas a maioria dos fardos com cocaína foi recuperada, segundo informação obtida pelo DN.A bordo da embarcação, proveniente da América Latina, seguiam quatro cidadãos estrangeiros: três colombianos e um venezuelano.O comunicado não indica a data desta operação de combate ao tráfico de droga transcontinental por via marítima nem refere se os tripulantes terão sido detidos, presumindo-se que sim, remetendo esclarecimentos complementares sobre esta operação para uma conferência de imprensa que acontecerá na tarde deste domingo.Esta operação, que contou com o apoio do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, foi iniciada recentemente na sequência da estreita colaboração e articulação da Polícia Judiciária com autoridades dos Estados Unidos da América – DEA (Drug Enforcement Administration) e JIATF-S (Joint Interagency Task Force South), bem como do Reino Unido – NCA (National Crime Agency), no quadro do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics). A investigação prossegue a cargo da PJ, em articulação com autoridades parceiras de outros países, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP da Comarca dos Açores.