PGR nega "ambiente pesado" com PJ após buscas

O Procurador-Geral da República negou esta sexta-feira, 25 de setembro, que exista um “ambiente pesado” entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária e garantiu que vão continuar a trabalhar em colaboração após as buscas de quarta-feira

“Sempre colaborámos bem, sempre foram pessoas muito disponíveis (…) nós vamos continuar a fazer trabalho com a Polícia Judiciária, como é óbvio, continuamos todos os dias a fazer isso, não há qualquer problema”, afirmou aos jornalistas Amadeu Guerra, em Bragança, à margem da conferência “Idade e Vulnerabilidade: Onde deve ir o Direito”.

O Procurador-Geral da República realçou que “não há ambiente pesado” entre as duas instituições e sublinhou que o “valor” da PJ deve ser respeitado.

“Isto é uma situação normal na vida democrática e vamo-nos preocupar em não criticar as ações da Polícia Judiciária. A Policia Judiciária é uma instituição, merece todo o nosso respeito. Eu da minha parte continuo a respeitar a instituição”, defendeu.