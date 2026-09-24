Ministra da Justiça reitera confiança no diretor da PJ

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, manifestou esta quinta-feira, 24 de setembro, que mantém a confiança no diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), que está no centro de um inquérito do Ministério Público que levou à realização de buscas em instalações daquela polícia.

Questionada pela RTP, a ministra disse, através de uma nota enviada à estação pelo seu gabinete, que “as diligências ontem realizadas não afetam a confiança no Diretor Nacional da Polícia Judiciária”.

"A ministra da Justiça respeita, em absoluto, a autonomia do Ministério Público e o regular funcionamento das instituições. Reafirma a sua total confiança na missão da Polícia Judiciária, no profissionalismo dos seus quadros e no seu papel essencial ao serviço da Justiça e do Estado de Direito", afirmou a nota enviada à RTP, em que sublinha que a PJ é "uma instituição sólida, com uma história de competência de mais de 80 anos, dedicação e serviço público". "É uma casa forte, construída sobre rocha, que merece a confiança do Estado e dos cidadãos", remata.

Na quarta-feira, 23, o Ministério Público efetuou buscas na Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico da Polícia Judiciária - e depois alargadas à sede nacional da PJ, segundo a agência Lusa - na sequência de uma denúncia contra o diretor Carlos Cabreiro, decorrente do processo Football Leaks. O coordenador da PJ David Freitas alegou que o agora diretor daquela polícia mentiu em tribunal ao dizer que não foram feitas escutas no terreno.