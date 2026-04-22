Perseguição em alto mar. Apreendida quase uma tonelada de cocaína ao largo de Setúbal

Foi localizada, "em alto mar, ao largo de Setúbal, uma embarcação de alta velocidade suspeita", tendo sido apreendida "uma quantidade de cocaína próxima de uma tonelada", informou esta quarta-feira, 22 de abril, a Polícia Judiciária (PJ). Este foi o resultado da operação "Choco", com "impacto nacional", levada a cabo nos últimos dias pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, em conjunto com a Força Aérea, a Marinha, a Polícia Marítima e a GNR. "A embarcação, cuja presença próxima da costa portuguesa não se apresentava justificada, era tripulada por diversos suspeitos não identificados, tendo a droga sido apreendida na sequência da perseguição a que foi sujeita", explica a polícia de investigação criminal em comunicado enviado às redações.A operação policial decorreu ao longo da costa portuguesa, "inserindo-se num conjunto de ações especiais operacionalizadas de forma ativa pela Polícia Judiciária" e as restantes autoridades envolvidas."Estas ações são efetuadas de forma preventiva, com base em indicadores de risco e informações provenientes de outros órgãos de polícia criminal, tendo como finalidade identificar e localizar embarcações suspeitas de estarem a ser utilizadas no transporte de produto estupefaciente", refere a PJ, dando conta que as investigações estão em curso. .Suspeitas de tráfico de droga. Sete detidos e duas lanchas de alta velocidade apreendidas após perseguição no Algarve.Polícia espanhola descobre túnel sofisticado para fazer passar droga entre Marrocos e Ceuta