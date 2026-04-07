Operação "Portagem Segura". Dois detidos e apreendidas viaturas com 260 quilos de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ), em articulação com a GNR, deteve em "flagrante delito" duas pessoas e apreendeu duas viaturas com 260 quilos de cocaína, no âmbito da operação "Portagem Segura", que decorreu a nível nacional. Aos dois detidos foi-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva, segundo informou esta terça-feira, 7 de abril, a PJ.A "ação prevenção" decorreu na última semana de março, tendo sido "fiscalizadas duas viaturas de matrícula estrangeira, em situações distintas, que transportavam a droga e onde seguiam dois cidadãos estrangeiros de 37 e 52 anos, que acabaram por ser detidos em flagrante delito", informou a polícia de investigação criminal.É ainda referido que "foi possível identificar vários veículos suspeitos de poderem estar a ser utilizados no transporte de droga", sendo que em dois foi localizada a cocaína apreendida", explica a PJ, dando conta que vai continuar com as investigações. .Suspeitas de tráfico de droga. Sete detidos e duas lanchas de alta velocidade apreendidas após perseguição no Algarve