Operação Marquês. Advogado de Sócrates recebeu alta, mas a presença em tribunal a 13 de janeiro é incerta

José Preto, advogado de José Sócrates, recebeu alta hospitalar após 12 duas internado devido a uma pneumonia, mas não garante estar presente em tribunal na próxima sessão da Operação Marquês, marcada para terça-feira (13 de janeiro). A informação foi avançada pelo jornal Expresso, a quem José Preto afirmou não se comprometer com a presença em tribunal a 13 de janeiro. "O futuro a Deus pertence", disse.Ana Velho foi entretanto nomeada pelo tribunal advogada oficiosa do antigo primeiro-ministro.José Preto teve alta do hospital Santa Maria, em Lisboa, no dia 8 de janeiro. Como não nomeou substituto, a sessão de 6 de janeiro foi adiada para que Ana Velho tivesse tempo para consultar o processo. A advogada recusou inicialmente ser advogada no processo devido a falta de tempo, mas acabou por não ver a sua pretensão aceite pela juiza Susana Seca.