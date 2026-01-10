Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Sócrates tem nova sessão em tribunal marcada para a próxima semana.
José Sócrates tem nova sessão em tribunal marcada para a próxima semana. FOTO: Gerardo Santos
Sociedade

Operação Marquês. Advogado de Sócrates recebeu alta, mas a presença em tribunal a 13 de janeiro é incerta

José Preto já saiu do hospital, depois de ter estado internado devido a uma pneumonia. Mas a sessão do julgamento de Sócrates marcada para a próxima terça-feira pode não contar com a sua presença.
Sónia Santos Pereira
uemJosé Preto, advogado de José Sócrates, recebeu alta hospitalar após 12 duas internado devido a uma pneumonia, mas não garante estar presente em tribunal na próxima sessão da Operação Marquês, marcada para terça-feira (13 de janeiro).

A informação foi avançada pelo jornal Expresso, a quem José Preto afirmou não se comprometer com a presença em tribunal a 13 de janeiro. "O futuro a Deus pertence", disse.

Ana Velho foi entretanto nomeada pelo tribunal advogada oficiosa do antigo primeiro-ministro.

José Preto teve alta do hospital Santa Maria, em Lisboa, no dia 8 de janeiro. Como não nomeou substituto, a sessão de 6 de janeiro foi adiada para que Ana Velho tivesse tempo para consultar o processo. A advogada recusou inicialmente ser advogada no processo devido a falta de tempo, mas acabou por não ver a sua pretensão aceite pela juiza Susana Seca.

