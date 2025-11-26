Operação Marquês: Tribunal dá 10 dias ao novo advogado de Sócrates para conhecer caso

O tribunal que está a julgar o processo Operação Marquês deu esta quarta-feira, 26 de novembro, 10 dias ao novo advogado do antigo primeiro-ministro José Sócrates para conhecer o caso, tendo agendado para 06 de janeiro a próxima sessão do julgamento.Segundo o despacho, noticiado esta quarta-feira pelo Observador e ao qual a Lusa teve acesso, o defensor do chefe de Governo entre 2005 e 2011 tinha pedido cinco meses e meio para consultar o processo, com milhares de páginas.Vários órgãos de comunicação social indicaram esta quarta-feira que o novo advogado de José Sócrates é José Preto, que, contactado pela Lusa, respondeu apenas, por e-mail, não ter "nada a dizer" por agora..Breve história do Processo Marquês escrita no dia em que faz 10 anos